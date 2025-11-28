Vilnių sudrebino statybų korupcijos sprendimas: du asmenys griežtai nubausti, schema – milžiniška

Teismas skyrė jiems iš viso 11 100 eurų baudų.
Tyrimai buvo atskirti iš plataus masto kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir papirkimo tyrimo, kuriuo buvo siekiama daryti įtaką statybos sektorių kontroliuojančių institucijų pareigūnų sprendimams.
Teismas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų poskyrio vedėjai D. B. už papirkimą ir prekybą poveikiu skyrė galutinę 4 400 eurų baudą ir teisės dirbti valstybės arba savivaldybės institucijose atėmimą penkiems metams. Teismas taip pat konfiskavo 150 eurų – gauto kyšio vertę atitinkančią sumą.
Statybų projektų vystytojui V. V., pripažintam kaltu dėl dviejų prekybos poveikiu epizodų, skirta galutinė 6 700 eurų bauda.
Ikiteisminį tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Byloje nustatyta, kad V. V. susitarė duoti ir davė kyšius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojams už pageidautus, tačiau teisėtai priimtus sprendimus, susijusius su statybos projektų derinimu.
Tyrimo duomenimis, D. B., eidama Statybos leidimų poskyrio vedėjos pareigas, du kartus davė arba priėmė kyšius savivaldybės tarnautojams.
Abu teismo baudžiamieji įsakymai nebuvo apskųsti ir jau yra įsiteisėję.
Šioje didelės apimties byloje ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl sistemingai veikusių statybų projektų vystytojų ir savivaldybės tarnautojų korupcinių ryšių. Tyrime analizuojama organizuota kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir papirkimo schema, kuria siekta paveikti statybų leidimų išdavimą, projektų derinimą ir kitus statybų sektorių prižiūrinčių institucijų sprendimus.
