Prieš šešerius metus uždaryta mokykla kelia aistras

Siekia susigrąžinti mokyklą
Savivaldybė mokyklos pastatą ir sporto aikštyną su Turto banku išmainė į patalpas mieste. Dėl to vyko ginčas teisme, mat, sporto aikštelę bendruomenė buvo įsirengusi už europines lėšas. Ją gyventojams grąžino, tačiau bendruomenė siekia susigrąžinti ir mokyklą. Beje, jos vidus taip pat sutvarkytas už bendruomenės gautus pinigus.
Parduodamas žemės sklypas su mokykla ir kitais statiniais Skaisgiriuose, apie 14 km atstumu nuo Panevėžio miesto. Privažiavimas patogus, asfaltuotu keliu. Gyvenvietėje vyrauja gyvenamosios paskirties pastatai. Aukcionas numatytas gruodžio 1 dieną.
Bandys dalyvauti aukcione
Skaistgirietė Elona Švipienė patvirtino, kad renkami pinigai ir, jeigu pavyks surikti reikiamą sumą, bandys dalyvauti aukcione.
„Viltis miršta paskutinė. Suma tikrai nemaža, nežinom, ar tiek surinksim. Pabandysime tai tikrai, o gal išgirs kažkas, kas turi lemiamą balsą. Gal išgirs kažkas, kam rūpi bendruomenė. Nenorime, kad mokyklos pastatą nupirktų svetimi žmonės ir jame įrengtų butus arba paverstų komerciniu pastatu“, – aiškino E. Švipienė.
Futbolo stadionas pateko į aukcioną
Pasak E. Švipienės, susitarti su Panevėžio rajono savivaldybe nepavyksta.
„Rajono savivaldybė atidavė tik dalį sporto aikštyno, o futbolo stadionas patenka į aukcioną. Prašėme, kad futbolo stadionas būtų atskirtas, bet tai nebuvo padaryta – Turto bankas nesutiko. Rašėme laiškus su prašymais visur – į Prezidentūrą, Finansų ministeriją. Iš ministerijos gavome atsakymą, kad Skaistgirių bendruomenė labai aktyvi ir būtų galima atiduoti mokyklos pastatą ir kitus pardavimui paruoštus objektus. Beje, Savivaldybei pateikėme projektinius pasiūlymus, ką darytume su mokyklos pastatu, tačiau mūsų pasiūlymai nesudomino Rajono savivaldybės“, – pasakojo aktyvi skaistgirietė.
Vilties neprarado
Anot E. Švipienės, dalis lėšų jau surinkta, todėl planuojama dalyvauti aukcione.
„Tačiau visų pinigų dar nesurinkome. Žinome, kad registracija vyksta lapkričio 24–26 dienomis. Gal pavyks surinkti reikiamą sumą. Dar nepraradome vilties, bet nesulaukėme palaikymo iš Savivaldybės. Valdžia negirdi bendruomenės ir jiems netinka mūsų pasiūlymai, ką veiktume mokykloje, jeigu ją atiduotų. Tikrai turime idėjų, kurias, manome, pavyktų įgyvendinti“, – aiškino E. Švipienė.
Parduoda valstybės turtą
Valstybės įmonės Turto banko išorinės komunikacijos vadovas Paulius Vaitekėnas aiškino, kad buvusios Skaistgirių mokyklos pastatas ir kiti objektai yra valstybinis turtas.
„Turto bankui patikėta parduoti Skaistgirių kaime esantį turtą. Vebrupės g. 7 esantis objektas buvo padalintas į du sklypus. Turto bankas Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) perleidžia krepšinio ir tinklinio aikšteles, o kitas turtas bus parduodamas viešajame aukcione. Gruodžio pradžioje planuojamame aukcione bus parduodamas buvusios mokyklos kompleksas su žemės sklypu ir pagalbiniais statiniais. Pagrindinis pastatas – 1996 metais statyta 660,45 m2 ploto mokykla. Kartu parduodami du ūkiniai pastatai (12 ir 92 m2), atviras futbolo stadionas (3 322,6 m2) ir automobilių aikštelė (183,68 m2). Objektui priskirtas 1,0659 ha žemės sklypa“, – pristatė parduodą turtą P. Vaitekėnas. – Registracija į aukcioną vyks lapkričio 24–26 dienomis, aukciono data – gruodžio 1 d. Pradinė aukciono kaina – 26 197 eurai. Iš aukciono surinktos lėšos bus pervedamos į valstybės biudžetą.“
nekilnojamasis turtas (NT)Panevėžio rajonasTurto bankas
Rodyti daugiau žymių