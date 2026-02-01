Toks namas rinkoje pasirodo kartą per gyvenimą – tik jo vis dar niekas nedrįsta pirkti

Kaina nekito – už 15 mln. JAV dolerių (apie 12,5 mln. eurų) siekiama parduoti visą septynių statinių kompleksą, kurio skelbimas pateiktas viename didžiausių JAV NT portalų „Zillow“. Ir tai visai nestebina – šis objektas yra daugiau nei namai.
Prieš metus, eidamas 78-uosius, mirė žymus JAV kino režisierius Davidas Lynchas (1946–2025) – postmodernistinio kino meistras, pasauliui padovanojęs tokius kūrinius kaip „Mulholland Drive“ ir kultinis „Twin Peaks“.
Tik po beveik aštuonių mėnesių nuo jo mirties į NT portalus įkeltas gyvenamasis–kūrybinis kompleksas vis dar laukia pirkėjo, kuris ne tik turėtų finansines galimybes, bet ir gebėtų „skaityti“ šios vietos atmosferą, rašoma architektūros portale „Pilotas“.
Architektų dinastijos projektas
Pagrindinį 1963 m. statytą namą suprojektavo garsiojo Frank Lloyd Wright sūnus Lloydas Wrightas – organinio modernizmo tęsėjas, kurio darbai Los Andžele laikomi architektūros paveldu. Šlaitu besileidžiantis pastatas pasižymi Wrightams būdinga estetika: skulptūriškomis formomis, natūraliomis medžiagomis ir šviesos bei šešėlių žaismu.
Vėliau, jau režisieriui perėmus nuosavybę, kompleksas pradėjo augti. D. Lynchas supirko aplinkinius statinius ir plėtrą patikėjo Wrighto anūkui Ericui Lloydui Wrightui. Taip per kelis dešimtmečius gimė sudėtinga, beveik labirintinė struktūra – pagrindinį namą papildo dviejų aukštų svečių namas ir keletas specializuotų kūrybinių studijų. Iš viso komplekse įrengta 10 miegamųjų ir 11 vonios kambarių.
Gyvenimas ir kūryba – be ribų
Šis Senaldos gatvės adresas buvo kur kas daugiau nei režisieriaus namai. Tai buvo erdvė, kurioje gimdavo jo kūrybiniai pasauliai: čia buvo tapyti paveikslai, montuoti filmai, kuriami garso takeliai. D. Lynchas sąmoningai ištrynė ribas tarp gyvenimo ir kūrybos – studija, darbo kambariai ir gyvenamosios zonos natūraliai persiliejo, palikdamos erdvę estetinei nuojautai.
Komplekso aura puikiai atsiskleidė ir kine. Čia filmuota dalis kultinio trilerio „Lost Highway“, kuriame vaidino Billas Pullmanas, Patricia Arquette ir Balthazaras Getty. Filme tvyranti nerimo ir paslapties atmosfera esą buvo tiesiog organiška šiai vietai – tarsi pastatai patys diktuotų emocinį toną.
Vieta, kuriai reikia savito žmogaus
Šiandien parduodamas objektas yra kur kas daugiau nei prabangi modernizmo rezidencija Holivudo kalvose. Tai architektūros ir kino istorijos sankirta, vieta, kur Wrightų dinastijos organinis modernizmas susitiko su D. Lyncho siurrealistine pasaulėjauta.
Neabejotina, kad šiam kompleksui reikalingas ypatingas pirkėjas – toks, kuris supras, jog čia perkama ne tik erdvė, bet ir istorija, ne tik namai, bet ir kūrybinė biografija. Tik toks žmogus šiame siurrealistiniame komplekse galės pasijusti savas.
