Šis sprendimas Palangoje pakeis įprastą vaizdą miesto centre: ir greičiau, nei daugelis tikisi

Šiuo metu vyksta projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra – visuomenė gali susipažinti su planuojamais sprendiniais ir teikti pastabas.
Pagal pateiktus projektinius pasiūlymus, S. Nėries g. 9A esančiame 18,24 aro (1 824 kv. m) sklype numatoma statyti du pastatus.
Pirmasis – dvibutis gyvenamosios paskirties namas, kurio bendras plotas siekia 520 kv. metrų. Antrasis – poilsio paskirties pastatas, kurio plotas – beveik 300 kv. metrų.
Projektuojamų pastatų aukštis sieks iki 9,4 metro. Sklypas šiuo metu yra neužstatytas, apaugęs žoline augalija.
Projektuojami pastatai būtų dviejų aukštų, su privačiomis terasomis (dvi terasos po beveik 40 kv. metrų), kiemo aikštelėmis ir automobilių stovėjimo vietomis sklypo ribose. Iš viso numatytos šešios automobilių stovėjimo vietos, iš kurių viena – pritaikyta neįgaliesiems. Taip pat planuojamas sklypo aptvėrimas 1,5 metro aukščio tvora.
Sklypą valdo keturi fiziniai asmenys. Projektinius pasiūlymus rengia MB „Ašis LT“, projekto vadovas – Ramūnas Buitkus, architektė – Lina Slapikienė.
Projektiniuose dokumentuose nurodoma, kad planuojami statiniai priskiriami neypatingų statinių kategorijai, o statyba numatoma kaip nauja. Taip pat pažymima, kad sklypas patenka į Palangos miesto istorinė dalis ir Senojo miesto vietos teritoriją, todėl prieš statybas privalės būti atlikti archeologiniai tyrimai.
Viešinimo metu gyventojai ir suinteresuotos institucijos gali teikti pastabas dėl pastatų išdėstymo, aukščio, poveikio aplinkiniams sklypams ir miesto urbanistinei aplinkai. Po viešinimo procedūros projektiniai sprendiniai bus tikslinami arba teikiami tolesniam tvirtinimui.
