Vilnius ketina atsisveikinti su gerai pažįstamu pastatu: ir tai tik pirmas žingsnis

„Homa Group“ direktorė Jurgita Kveselaitė portalui sakė, kad šiuo metu įmonė ruošiasi projekto viešinimui.
Anot jos, pavykus gauti leidimus, šiais metais jau galėtų griūti kolegijos pastatas, o 2027 m. būtų pradėto skvartalo statybos.
„Jau dabar žinome, kad pirmuose aukštuose bus prekybos centras ir sporto klubas. Kitus nuomininkus dar renkame, bet norime, kad būtų ir odontologijos klinika, galbūt veterinarija, kavinės, jog žmogus galėtų nusileisti ir pagrindinius poreikius patenkinti“, – teigė ji.
Anot J. Kveselaitės, per pirmuosius metus būtų įrengiama dviejų aukštų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, o vėliau per metus ar pusantrų turėtų iškilti po vieną daugiabučių bokštą.
Anksčiau „Verslo žinios“ skelbė, kad, įmonės direktorės teigimu, investicijos į projektą siektų apie 90 mln. eurų, jis būtų finansuojamas nuosavomis ir banko lėšomis.
