Šio namo visi butai buvo išpirkti iš brėžinių: dabar jis jau iškilo prie Neries

Tokie rezultatai atspindi nuosekliai augantį susidomėjimą šia miesto dalimi. Per dešimtmetį nuo kvartalo vystymo pradžios buvusi pramoninė teritorija virto urbanistiškai vientisa, architektūriškai išskirtine ir patogiam gyvenimui pritaikyta vieta su išvystyta infrastruktūra, žaliosiomis erdvėmis ir bendruomeniška aplinka.
„Tai, kad butai šiame name buvo išpirkti iš brėžinių, rodo tvirtą pasitikėjimą tiek projektu, tiek visa „Piliamiesčio“ koncepcija, o kartu ir mumis kaip vystytojais. Apsispręsdami pirkti nekilnojamąjį turtą, pirkėjai nori būti užtikrinti projekto įgyvendinimu, todėl pasitikėjimas vystytojo patirtimi ir nuoseklumu tampa esminiu veiksniu“, – sako tvarios miestų plėtros bendrovės „YIT Lietuva“, šiemet mininčios 60 metų veiklos sukaktį, vadovas Kęstutis Vanagas.
Naujasis daugiabutis Brastos gatvėje, pavadintas „Marienburgo“ pilies vardu, yra dalis ilgalaikės kvartalo „Piliamiestis“ plėtros vizijos. Jame suprojektuoti 49–75 kv. m ploto butai, 6 komercinės patalpos, įrengta požeminė automobilių aikštelė, o palei pastatą įrengiama ir bendro naudojimo antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Būsto energinė klasė – A+, namuose įrengta centrinė rekuperacija, kolektorinis grindinis šildymas, nuotolinis skaitiklių nuskaitymas.
„Pirkėjai pirmiausia rinkosi erdviausius butus su vaizdais į upę. Rinkdamiesi būstą šiame projekte jie vertina įvairius aukštą gyvenimo kokybę lemiančius patogumus – nuo įvairių techninių sprendimų, langų iki žemės, didelių balkonų, iki išpuoselėtos aplinkos ir vaizdo pro langus“, – pažymi K. Vanagas.
Vienas svarbiausių „Piliamiesčio“ kvartalo išskirtinumų – jo lokacija. Įsikūręs tarp Neries ir istorinio Kauno centro, šis kvartalas siūlo unikalų derinį – ramybę ir privatumą nenutolstant nuo veiksmo. Netoliese – parkai, dviračių takai, prekybos centrai, o statomas pėsčiųjų tiltas dar labiau sustiprins kvartalo ryšį su Senamiesčiu.
Palei upę jau įrengta krantinė, pritaikyta gyventojų ir miestiečių pasivaikščiojimams bei laisvalaikiui. Kvartalo teritorijoje taip pat suformuotas amfiteatras, iš kurio atsiveria vaizdas į Kauno pilį.
„Marienburgo“ pilies namas – vienas iš 18 šiame projekte jau pastatytų daugiabučių, planuose – dar 13 gyvenamųjų namų. Kaip ir ankstesniuose etapuose, didelis dėmesys bus skiriamas aplinkai – bus plėtojamos žaliosios erdvės, pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir infrastruktūra, skatinanti patogų kasdienį gyvenimą miesto centre.
KaunasPiliamiestisdaugiabutis
Rodyti daugiau žymių