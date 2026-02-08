Viena detalė J. Epsteino viloje užminė mįslę: kam jam to reikėjo?

JAV Teisingumo departamentui sausio gale paviešinus per 3,5 milijono dokumentų, susijusių su Jeffrey Epsteino seksualiniais nusikaltimais, dienos šviesą išvydo įvairūs susirašinėjimai, asmeninės nuotraukos ir banko išrašai. Dokumentai atskleidžia daug detalių apie J. Epsteiną ir jo aplinką.
Paviešintose nuotraukose iš Mergelių Salose esančios „Little Saint James“ salos, kuri priklausė liūdnai pagarsėjusiam magnatui ir neretai buvo vadinama tiesiog Epsteino sala, o vėliau, paaiškėjus apie siaubingus J. Epsteino nusikaltimus, praminta ir „pedofilų“ sala.
Tarp šių nuotraukų internautams pro akis nepraslydo ir neįprasto liuko nuotrauka. Jo sukėlė aibę klausimų ir paskatino svarstyti, kokia galėtų būti jo paskirtis.
Socialinių tinklų įrašuose buvo dalijamasi šia nuotrauka ir teigiama, kad durys atsiveria į jūrą, buvo keliami klausimai, ar jos galėjo būti naudojamos piktavališkiems tikslams, susijusiems su J. Epsteino įtariamu seksualiniu vaikų išnaudojimu ar nepatvirtintais gandais apie „ritualines aukas“.
Tokie įrašai paplito socialinių tinklų platformose X, „Facebook“, „Reddit“, „Instagram“ ir kituose. Komentatoriai baisėjosi ir svarstė juodžiausius scenarijus.
„Įdomu, ar tai buvo skirta „atsikratymui“, ar tam, kad būtų galima slapta įlisti ir išleisti žmones, kurie nenori būti matomi“, – rašė vienas komentatorius.
„Tai buvo liukas Epsteino namuose, kuris esą vedė į jūrą. Jie juk buvo saloje, apsuptoje vandens. Kam tada reikėtų slapto liuko į jūrą? Dieve mano, nuo šitų nesąmonių man tiesiog darosi bloga“, – rašė dar vienas.
„Šiurpu. Jei slaptos durelės galėtų kalbėti...“, – pridūrė dar vienas.
„Pirmiausia – ar tuose vandenyse yra ryklių? Jei taip, tokios slaptos durelės „atsikratymui“ pradeda atrodyti logiškos“, – svarstė komentatorius.
Tačiau mįslingos durelės galėjo būti naudojamos ir ne tokiems šiurpiems darbeliams.
Tiesa gali nustebinti
Visgi, nors daugelis socialinių tinklų vartotojų teigė, kad šios durys atsiveria tiesiai į jūrą ir galėjo būti skirtos slaptam naudojimui, labiau tikėtina, jog tai buvo durys į betoninę vandens talpyklą, skirtą salos švaraus vandens atsargoms laikyti.
„Snopes“ pastebėjo, kad liukas matomas ir gretimame to paties rinkinio vaizde EFTA00002322. Teigiama, kad būtent ši nuotrauka geriausiai atskleidžia tikėtiną liuko paskirtį.
„Antrojoje nuotraukoje už liuko matyti padėklas su maišais, ant kurių užrašyta „Curaçao Calcium“. „Curaçao Calcium“ – tai kalkakmenio arba kalcio karbonato produktas iš Karibų jūros salos Kiurasao. Pasak gamintojo, jis dažnai naudojamas vandens filtravimo sistemoms prižiūrėti.
Dar viena nuotrauka, EFTA00002321, rodo uždarytą liuką, padėklą su „Curaçao Calcium“ bei kelias talpyklas, pažymėtas „Sodium Hypochlorite“ – tai chloro junginys, dažnai naudojamas kaip balinimo ir dezinfekavimo priemonė. Kitos tos pačios patalpos nuotraukos leidžia daryti išvadą, kad tai buvo techninė patalpa, pilna vamzdžių, talpyklų ir žarnų, o išėjimo durys į lauką buvo beveik šalia paties liuko“, – rašo portalas.
Brangi ir pažangi technologija?
Svarstoma, kad paviešintuose dokumentuose esančios nuotraukos leidžia manyti, kad ši patalpa, įskaitant liuką, buvo įrengta kaip brangi ir technologiškai pažangi sistemos versija, kuri yra plačiai paplitusi JAV Mergelių salose, kuriose yra ir Little St. James sala – tai lietaus vandens surinkimo ir filtravimo sistema.
Pažymima, kad JAV Mergelių salų Sveikatos departamentas 2024 m. sausį skelbė, kad apie 90 proc. namų šiose salose turi veikiančias cisternas – vandens kaupimo talpyklas, priklausomas nuo lietaus vandens surinkimo sistemų geriamojo vandens tiekimui.
„Toks sprendimas paplitęs todėl, kad JAV Mergelių salose yra „riboti gėlo vandens ištekliai“, o teritorijos statybos reglamentas numato, jog beveik kiekvienas pastatas privalo turėti tokią sistemą su cisterna (išskyrus kelias išimtis).
Nors niekas negali visiškai užtikrintai patvirtinti, kaip tiksliai buvo naudojama ši patalpa ir liukas, chloro baliklio pripildytos talpyklos, padėklas su „Curaçao Calcium“ bei įvairūs vamzdžiai ir rezervuarai patvirtina prielaidą, kad patalpa buvo įrengta cisternoje laikomo vandens saugojimui ir jo apdorojimui chloruotu balikliu, kalkakmeniu bei daugiapakope filtravimo sistema, kad vanduo taptų tinkamas gerti saloje“, – teigiama „Snopes“.
Todėl, manoma, mažai tikėtina, kad liukas vedė tiesiai į jūrą, o kur kas labiau tikėtina, jog liukas buvo prieiga prie cisternos – vandens kaupimo talpyklos.
