Tokios laisvalaikio erdvės Vilniuje dar nebuvo: netrukus darbai prasidės Tarandėje

Sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija jau išrinko rangovą – UAB „Dividio“. Naujosios Tarandės laisvalaikio zonos įrengimo darbus jis įsipareigojo pabaigti iki 2026 m. pabaigos.
„Ši teritorija iki šiol neturėjo nei takų, nei apšvietimo, nei poilsio vietų – tarnavo kaip neoficiali jungtis tarp Bendorių ir Raisteniškių gatvių. Sutvarkius ją gyventojai ir toliau galės iš vienos gatvės pereiti į kitą, tačiau dabar čia bus saugu ir patogu. Sutvarkytoje erdvėje veiklų sau ras ir jaunimas, ir šeimos, ir senjorai“, – sako Vilniaus m. meras Valdas Benkunskas.
Ši teritorija išsidėsčiusi šlaite, spygliuočiais apaugusioje teritorijoje. Natūralus reljefas padiktavo architektūrinius sprendimus. Pavyzdžiui, sporto ir žaidimų aikštelės suplanuotos skirtinguose aukščiuose, todėl tarp jų numatyti pandusai, laiptai ir mediniai takai.
Natūralų, spygliuočių apsuptą reljefą papildys vaikų žaidimų aikštelė su ateivių motyvais, geltonos spalvos akcentai, žaisminga ateivio skulptūra. Tai ne tik džiugins vaikus, bet ir taps vizualiniu simboliu visai bendruomenei.
„Projektuodami ir rūpindamiesi viešųjų erdvių rangos darbais pirmiausia ieškome balanso – kad jos būtų patogios žmonėms, bet kartu išsaugotų ir sustiprintų tai, kas konkrečioje vietoje yra vertinga. Šiuo atveju sprendiniai leidžia atverti teritoriją bendruomenei, nepažeidžiant miškelio charakterio, jo veiklas pritaikant prie šlaito reljefo“, – pasakojo Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Miškingame plote tarp Bendorių, Raisteniškių ir Tekliūnų gatvių suplanuotas ir apšvietimas saugiam naudojimuisi tamsiuoju paros metu, poilsio zonos su suoliukais, pavėsinėmis ir šiukšliadėžėmis.
Dėl naujų takų, panduso įrengimo iš 379 medžių teks atsisveikinti su 19, o pasodinta bus 11 naujų medžių. Jie savo rūšimis papildys esamą augmeniją. Vietomis atsiras krūmų masyvai.
Naujos viešosios erdvės Tarandėje rangos darbai bus pradėti šį pavasarį, o baigti – jau šių metų pabaigoje. Rangos darbų su darbo projekto parengimu paslaugų vertė – apie 995 tūkst. Eur su PVM. Juos finansuoja Vilniaus m. savivaldybė ir Europos Sąjunga.
