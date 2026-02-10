Gyventojai įvertino: „Mano BŪSTAS“ per šalčius gelbėjo operatyviai

Nors visą praėjusią savaitę oro temperatūra buvo rekordiškai žema, dauguma „Mano BŪSTO“ prižiūrimų namų inžinerinių sistemų veikė sklandžiai. Rimtų avarijų daugiabučiuose įmonė nefiksavo, o tai reiškia, kad bendrovės specialistų prižiūrimi namai šalčius pasitiko tinkamai paruošti.
Vis dėlto ten, kur speigas sukėlė gedimus, jie buvo greitai sutvarkyti. Šalčių kaprizus patyrę „Mano BŪSTO“ klientai pasakojo, kad pagalbos sulaukė išties opretayviai.
Sutvarkė per kelias valandas
„Per didžiuosius šalčius mūsų name užšalo vieno iš butų vandentiekio vamzdis, ir iš pradžių buvo tikrai neramu, nes likti be vandens tokiu metu – labai sudėtinga. Visgi namą prižiūrintis „Mano Būstas“ sureagavo išties greitai – operatyviai atvykę meistrai įvertino problemą ir per keletą valandų viską sutvarkė“, – dalinasi vieno iš sostinės Konstitucijos pr. namų bendrijos pirmininkas Aidas.
Panaši istorija nutiko Šiauliuose, Aušros alėjoje – čia dėl palikto atidaryto lango sandėliuke užšalo daugiabučio namo įvadas. „Gerai vyrai dirbo, puikiai. Pagalbos sulaukėme per valandą, dar apie valandą užtruko darbas – įvadas buvo atšildytas. Langą uždarėme, dabar jau trečią parą gerai viskas“, – pasakoja šiaulietis Alvydas.
Greitis – svarbu
Anot „Mano BŪSTO“ avarinės tarnybos veiklą Vilniuje kuruojančios Eglė Šlajūtės, pasitaikė kelios situacijos, kuomet namuose avarijos įvyko dėl pačių gyventojų neatsargumo – nešildomuose butuose užšalus vamzdynams ar palikus atviras bendrojo naudojimo patalpų duris ir langus. Ekstremalus speigas pareikalavo specialistų įsitraukimo – teko atstatyti vandens tiekimą, tvarkyti šildymo sistemas ir operatyviai reaguoti į pavienius sutrikimus.
„Sprendimų greitis tokiomis oro sąlygomis yra ypač svarbus, todėl mūsų komandos skirtinguose šalies miestuose buvo pasiruošusios ypač operatyviai reaguoti į iškvietimus. Siekdami, kad gyventojai neliktų be svarbiausių paslaugų per didžiuosius šalčius, veikėme sustiprintomis pajėgomis“, – sako E. Šlajūtė.
Jos teigimu, tai leido užtikrinti, kad šalčiausiomis dienomis daugiabučiuose kilę gedimai buvo skubiai pašalinti, vamzdynai atšildyti, o vandens tiekimas atstatytas.