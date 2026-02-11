Justiniškėse kyla naujas kvartalas: būstų pasirinkimas – išskirtinis

Metų pradžioje startavo pirmojo etapo konstrukcijų statybos – šiuo metu kyla du daugiabučiai, kuriuose suplanuoti 83 butai.
Būsimi gyventojai galės rinktis 1–4 kambarių būstus su balkonais arba terasomis, daugumoje jų numatyta langų orientacija į skirtingas pasaulio puses. Projektas siūlo įvairaus dydžio butus, pritaikytus skirtingiems poreikiams – tiek gyvenimui, tiek investicijai.
Visų butų planai kurti su dizaineriais, todėl net mažiausiuose butuose sukurta papildoma erdvė – atskira zona, kuri veikia kaip pusantro kambario sprendimas.
Pirmojo aukšto gyventojai turės iki 1,5 aro dydžio apželdintus privačius kiemelius. Projekte suplanuoti ir išskirtiniai butai su vaizdingomis stogo terasomis ar net 5,35 m aukščio lubomis.
Vieta patraukli tiems, kurie nori daugiau ramybės, bet nenori nutolti nuo miesto.
Pastarąjį dešimtmetį prie Buivydiškių tvenkinių susiformavusi nauja gyvenamoji zona pasižymi gerai išplėtota infrastruktūra, patogiu susisiekimu ir visomis galimybėmis aktyviam bei sveikam gyvenimui.
Gyventojams bus pasiūlyta ir daugiau komforto – požeminė automobilių aikštelė su sandėliukais bei dviračių saugyklomis, uždaras kiemas su praėjimo kontrole, didžiąja dalimi klinkerio fasadai. Vidiniame kieme suplanuotos bendruomenės erdvės: vaikų žaidimų aikštelės, treniruoklių zonos, ramios poilsio ir bendravimo salelės.
Pirmąjį statybų etapą numatoma užbaigti 2027 m. pirmąjį ketvirtį. Antrajame etape planuojama dar septynių 3–4 aukštų daugiabučių statyba, kuriuose būtų įrengti 229 butai. Statybų leidimas šiam etapui turėtų būti gautas pavasarį, o darbus ketinama pradėti iškart. Iš viso į projektą „Niro“ investuojama apie 40 mln. eurų.
Projektą įgyvendina NT vystymo bendrovė „Homa“.
