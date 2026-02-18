„Nematomus“ darbus kviečia pamatyti gyvai

Nors gyventojų įsitraukimas dar nėra maksimalus, įmonė pastebi, kad vis daugiau gyventojų nori iš arti pamatyti atliktus darbus, užduoti klausimus ir praktiškai įsitikinti jų nauda. Specialistai sako, kad tokia praktika pirmiausia naudinga patiems gyventojams, mat anksčiau pasitaikydavo situacijų, kuomet žmonės sakydavo, kad atliktų darbų ir juos vykdančių meistrų nematė, nepatikrino kokybės. Dabar tokią galimybę turi visi įmonės klientai be išimties.
„Didesnės apimties darbus, atliktus daugiabučiuose, mūsų specialistai pristato nuo praėjusių metų pradžios. Taigi gyventojai jau daugiau nei metus turi puikią galimybę ne tik matyti rezultatą, bet ir užduoti papildomų klausimų, įvertinti kokybę. Šios iniciatyvos ėmėmės siekdami gerinti komunikaciją su klientais ir išvengti nesusipratimų, su kuriais tekdavo susidurti anksčiau“, – sako „Mano BŪSTO“ Vilniaus regiono vadovė Neringa Kilikevičiūtė.
Atlikęs didesnės apimties darbus, „Mano BŪSTAS“ gyventojus SMS žinutėmis ir el. laiškais kviečia sutartu laiku apžiūrėti, kas padaryta. Apžiūrose dalyvauja namo klientų atstovas ir techninis inžinierius, kuris gali gyvai atsakyti į visus klausimus.
Prie didesnės apimties darbų priskiriami lifto, laiptinės, stogo, įėjimo aikštelių, namo nuogrindos atnaujinimo ir kiti svarbūs projektai.
N. Kilikevičiūtės teigimu, kai darbai yra didelės apimties, natūralu, kad gyventojams kyla daugiau klausimų – nuo sprendinių pasirinkimo iki galutinio rezultato.
„Todėl mums svarbu ne tik atlikti, bet ir aiškiai pristatyti: ką tiksliai padarėme, kodėl pasirinktas būtent toks sprendimas ir kaip tai tarnaus namui ateityje“, – pabrėžia N. Kilikevičiūtė.
Vadovė pastebi, ši įmonės iniciatyva atnešė teigiamų pokyčių. „Net jei į darbų apžiūrą ateina ir nedaug gyventojų, atėjusieji apie susitikimą vėliau papasakoja savo kaimynams. Gyventojai jaučiasi labiau informuoti apie atliktus darbus, gali realiai juos įvertinti“, – sako ji.
Neretai pasitaiko, kad gyventojai organizuojamus susitikimus išnaudoja aptarti ne tik konkretiems darbams, bet ir kitiems daugiabučio ūkio priežiūros klausimams.
„Kai klientai yra aktyvūs, kai jiems rūpi namo būklė ir gyventojai aktyviai įsitraukia į namo priežiūrą, galime žymiai greičiau ir sklandžiau išspręsti visas kylančias problemas“, – teigia N. Kilikevičiūtė.
