Kol kas dar ne visi ją atrado, bet Vilnius jau turi naują traukos vietą

„Naujos erdvės bus prieinamos visiems Lazdynų baseino lankytojams. Šis centras prisideda prie mūsų siekio kurti sveikesnį, aktyvesnį ir šeimoms draugišką Vilnių,“ – džiaugiasi Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Naujajame sveikatingumo centre įrengta lietuviška pirtis, sauna (sausa pirtis), garinė (turkiška pirtis), vaikų zona su baseinėliu (15–20 cm gylio) bei erdvi sūkurinė vonia, talpinanti iki 18 lankytojų vienu metu. Erdvių sprendimai sukurti taip, kad kiekvienas – nuo mažiausio iki vyriausio – rastų sau tinkamą poilsio būdą.
Pasak „Active Vilnius“ vadovo Ginto Teslia, naujoji SPA erdvė yra atsakas į augantį vilniečių poreikį kokybiškam poilsiui. „Matome, kad gyventojai ieško vietų, kur galėtų ne tik sportuoti, bet ir kokybiškai pailsėti. Tai erdvė bendruomenei, kurioje dera sportas, šiuolaikiškumas ir dėmesys šeimai,“ – didžiuojasi G. Teslia.
Ši SPA erdvė pritaikyta įvairaus amžiaus lankytojams, ypatingą dėmesį skiriant saugumui, higienai ir komfortui. Vaikų zona su negiliu baseinėliu leidžia mažiesiems saugiai susipažinti su vandens pramogomis, o suaugusieji gali atsipalaiduoti pirtyse ar sūkurinėje vonioje.
Esami klientai galės naudotis SPA erdve už papildomą mokestį, o nauji galės iš karto įsigyti vienkartinį ar narystę kuri talpina baseino, sporto salės ir pirties paslaugas. Susipažinti su kainomis galite ČIA.
Naujoji erdvė jau atvira lankytojams.
