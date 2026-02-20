Žiniasklaida: inspektoriai nurodė pašalinti pažeidimą G. Nausėdos patarėjos žemės sklype

Portalo žiniomis, pažeidimas nustatytas Džiaugsmo gatvėje, kur neteisėtai užimta apie 120 kv. m. valstybinės žemės.
„Atlikus 2025 m. liepos 7 d. Žemės naudojimo patikrinimo akte nurodyto 2025 m. liepos 1 d. neplaninio patikrinimo vietoje metu nustatyto žemės naudojimo tvarkos pažeidimo žemės sklype, esančio adresu Džiaugsmo g. 50, Vilnius, administracinio nusižengimo tyrimą Skyrius žemės sklypo bendrasavininko E. A. atžvilgiu surašė nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas ir paskyrė administracinę nuobaudą – įspėjimą, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 110 straipsnio 1 dalį.
Žemės sklypo bendrasavininkui E. A. surašytas privalomasis nurodymas pašalinti žemės naudojimo pažeidimus iki 2026 m. balandžio 7 d.“, – „Delfi“ nurodė Statybos inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas.
Šią situaciją spręsti įgaliotas Kęstutis Sirutis tvirtino, kad valstybinė žemė nėra užimta. Pasak jo, tai matininkų klaida, todėl statybos inspektoriai atvyks sklypą permatuoti.
„Ten viskas yra gerai. Mes nieko nešalinsim. Ten yra padaryta techninė klaida. Ją padarė matuotojai – geodezininkai. Aš pristačiau į žemėtvarkos tarnybą popierius, kad prieš šešis metus tie patys matuotojai matavo ir jokių nukrypimų nerado. Dabar jie, matyt, kreivai pamatavo. Jų yra techninė klaida“, – teigė K. Sirutis.