Kretingoje trūkęs vamzdis pridarė daug žalos: užlietos patalpos, žmonės buvo priversti jas palikti

Techninis gedimas Vytauto g. 19 esančiame dviaukščiame pastate fiksuotas pirmadienį ryte. Pirminiais duomenimis, antrajame pastato aukšte įtrūko vandentiekio vamzdis, o gausiai pasipylęs vanduo užliejo pirmame aukšte esančias Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyriaus patalpas.
Minėtame pastate Vytauto gatvėje yra įsikūrusios ir veikia nemažai kitų valstybės institucijų – vietinis policijos komisariatas, mokesčių inspekcija, probacijos tarnyba, vaiko teisių apsaugos specialistai, žemėtvarkininkai.
Rimtesnių nuostolių išvengta, tačiau jau dabar aišku, jog migracijos paslaugų vandens aplietose patalpose Kretingoje nebus įmanoma teikti bent iki gegužės 1-osios.
Avarijos padarinius likviduos ir žalą nustatys Turto banko, kuriam ir priklauso pastatas, specialistai.
Migracijos departamentas jau įspėjo vizitus iš anksto rezervavusius klientus, jog paslaugos Kretingoje laikinai teikiamos nebus. Šiems asmenims bei klientams, kurie nebuvo rezervavę vizitų ir dėl migracijos paslaugų planavo kreiptis šiomis dienomis, rekomenduojama vykti į artimiausius aplinkinius skyrius Klaipėdoje, Palangoje bei Gargžduose.
