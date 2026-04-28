Iš pakampių – po daugiabučių balkonais: tokia kaimynystė klaipėdiečiams jau kelia nerimą

Vadinamojo Žardės mikrorajono gyventojas Anatolijus laikiną benamių „būstą“ sekmadienį užfiksavo prie Reikjaviko gatvės 15-ojo namo, jis atsirado po pirmame aukšte esančio buto balkonu.
Apie situaciją informuotas Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius teigė, kad tai – pirmas toks atvejis mikrorajone.
„Iškvietėme policiją, kuri asmenis išvarė. Anksčiau jie įsikurdavo netoliese esančiame parke, tačiau iškirtus krūmus dabar ieško užuovėjos – renkasi šiltesnes vietas po balkonais“, – naujienų portalui VE.lt sakė seniūnaitis.
Jis ragina bendruomenę išlikti budrią, ypač dėl to, kad nelegalūs „būstai“ įrengti netoli „Smeltės“ progimnazijos. Pasak jo, problemos su asocialiais asmenimis rajone nėra naujos – dienomis jie būriuojasi įvairiose vietose, sėdi ant suoliukų.
„Kviečiame policiją, tačiau dažnai, kol pareigūnai atvyksta, jie jau būna pasišalinę“, – pridūrė M. Bagdonavičius.
Socialiniame tinkle M. Bagdonavičius situaciją apibūdino su ironija – esą po balkonais atsirado „netikėtas verslo projektas“.
„Ne katinai, ne balandžiai ir ne kirai – o dvikojai „verslininkai“ nusprendė čia atsidaryti dienos–nakties nakvynės namus be leidimų ir rezervacijų“, – rašoma įraše.
Gyventojai raginami nedelsti ir apie tokius atvejus pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112 bei informuoti kaimynus ar bendrijos atstovus.
Policijos pareigūnai į situaciją šį kartą sureagavo operatyviai – laikinas „būstas“ buvo panaikintas, o jame buvę asmenys išprašyti.
Tuo metu Klaipėdos miesto nakvynės namų direktorė Alma Kontrimaitė pabrėžia, kad laikino apgyvendinimo vietų mieste netrūksta. Iš viso įstaiga turi 59 vietas laikinam apgyvendinimui Dubysos gatvėje, kur kasdien nakvyne naudojasi apie 50 žmonių.
„Negalime sakyti, kad vietų trūksta – dirbame lanksčiai. Be nakvynės, žmonėms teikiame ir kitas paslaugas: sudarome galimybes nusiprausti, gauti drabužių, padedame spręsti sveikatos ar dokumentų problemas. Priimame nakvynei nuo 18 val. Nuo praėjusių metų šį laiką paankstinome dviem valandomis – tai labai pasiteisino, ypač šaltuoju metų laiku“, – teigė A. Kontrimaitė.
Pasak jos, socialiniai darbuotojai, gavę pranešimą, darbo dienomis vyksta į vietas, kur pastebimi benamiai, kalbina juos ir siūlo pagalbą. Vis dėlto svarbus veiksnys – paties žmogaus apsisprendimas.
„Dažnai skambina ir mano darbo telefonu, net savaitgaliais. Tačiau ne visi priima pagalbą, nors yra ir sėkmės istorijų, kai pavyksta žmones integruoti, padėti susitvarkyti dokumentus ar net apgyvendinti socialinės globos įstaigose“, – pasakojo direktorė.
Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad ne visi gyventojų „benamiais“ laikomi asmenys iš tiesų neturi būsto. „Dalis jų turi gyvenamąją vietą, gauna išmokas, tačiau dėl priklausomybių ar kitų problemų laiką leidžia viešose erdvėse“, – sakė A. Kontrimaitė.
Gyventojams rekomenduojama apie pastebėtus panašius atvejus pranešti ne tik policijai, bet ir nakvynės namams – tuomet socialiniai darbuotojai gali įvertinti situaciją ir pasiūlyti pagalbą.
Gyventojų budrumas ir institucijų bendradarbiavimas turėtų padėti užkirsti kelią tokių nelegalių nakvynės vietų atsiradimui ateityje.