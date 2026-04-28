Rekordinis aukcionas sostinėje: dėl penkių aukštų pastato Naujamiestyje varžėsi net 7 dalyviai

Anksčiau šiame pastate savo veiklą vykdė Valstybės saugumo departamentas (VSD). Iš aukciono surinktos lėšos prisidės kuriant šiuolaikiškas darbo erdves valstybės sektoriaus darbuotojams.
Aukcione savo kainas siūlė 7 dalyviai. Tai leido objektą parduoti beveik 24 proc. brangiau nei pradinė aukciono kaina, kuri siekė kone 3,9 mln. eurų. Sandorio su pirkėju užbaigimas ir turto perdavimas naujajam savininkui paprastai užtrunka apie pusantro mėnesio.
Vytenio g. 1, Vilniuje, objekto aukcionas – didžiausias šiemet. Pasak Turto banko Komercijos departamento direktorės Indrės Kajokienės, tokios vertės objektai nėra dažni, juolab, kai aukcione siūlomas visas pastatas.
„Vertė šiuo atveju nėra tik kaina. Šis objektas yra vertingas savo lokacija ir realizacijos galimybėmis. Objektą sudaro penkių aukštų administracinis pastatas, garažas ir žemės sklypas, siekiantis daugiau nei 0,16 ha. Tokie objektai patrauklūs tiek komercinei plėtrai, tiek konversijos projektams, ypač centrinėse miesto teritorijose. Džiugu, kad ir ateityje pardavimui turėsime pasiūlyti patrauklių NT objektų ne tik Vilniaus, bet ir kitų didžiųjų miestų centrinėse dalyse“, – sako I. Kajokienė.
Iš aukciono surinktos lėšos bus skiriamos Turto banko modernizacijos projektams finansuoti. Tokiu būdu aukcionai ne tik leidžia efektyviai realizuoti nenaudojamą turtą, bet ir kuria grąžą visuomenei, prisidedant prie viešojo sektoriaus infrastruktūros gerinimo.
