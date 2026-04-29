„Sąvaržėlė“ atverta: pasaulinio garso architektų projektas keičia Vilniaus veidą

„Sąvaržėlė“ įsikūrusi dešiniajame Neries krante, vienoje aktyviausių Vilniaus verslo zonų. Pirmuosiuose pastato aukštuose numatytos viešosios funkcijos, aplink įrengiamos kraštovaizdžio architektų iš Londono suprojektuotos žaliosios erdvės.
Nuo metalinės struktūros iki judėjimo sprendimų
Projektui pasirinkta metalinė konstrukcinė sistema, kuri pakeičia įprastas betonines laikančiąsias kolonas. Metalinių konstrukcijų svoris siekia apie 1 500 tonų – jos lemia ne tik pastato išskirtinumą, bet ir jo architektūrinį lengvumą. Tokie sprendimai sutinkami Didžiojoje Britanijoje ir yra RSHP kūrybinio braižo dalis.
„RSHP įkūrėjas Richardas Rogersas – vienas iš „high-tech“ architektūros atstovų. Jo projektuose konstrukcija ir inžineriniai sprendimai nėra slepiami – jie atskleidžiami, naudojami ryškūs akcentai. RSHP svarbus ne tik pats pastatas, bet ir jo santykis su aplinka – kaip jis įsilieja į miestą ir veikia jame esančius žmones“, – sako Marius Žemaitis, „Lords LB Asset Management“ valdybos narys ir fondo valdytojas.
Anot M. Žemaičio, įgyvendinant šį projektą galvota apie organizacijas, kurios ieško ne tik patikimų, bet ir lanksčių, modernių darbo erdvių.
Verslo centre jos projektuotos taip, kad netrūktų natūralios šviesos. Skaidraus stiklo atrijaus stogas ir fasadai užtikrina šviesos patekimą bet kuriuo metų laiku. Liftai „Sąvaržėlėje“ įrengti stiklinėse šachtose, o ryškesnės jų konstrukcijų spalvos veikia kaip orientyras. Liftų sistemoje naudojamos technologijos leidžia dalį judėjimo metu susidarančios energijos susigrąžinti ir panaudoti pastato reikmėms, taip mažinant bendras sąnaudas.
Kuriasi verslo bendruomenė
Šiuo metu išnuomota 53 proc. viso verslo centro ploto.
„Sąvaržėlėje“ veiklą pradėjo vienas iš pirmųjų nuomininkų, didžiausias lietuviško kapitalo bankas Lietuvoje „Artea“ – čia įkurtas kasdienės bankininkystės skyrius ir konsultacijų centras, kuriame vienoje vietoje aptarnaujami skirtingų grupės įmonių klientai.
„Džiaugiamės naujais, moderniais ir tvariais banko namais ir tikimės, kad jie bus patogūs ir mūsų klientams. Nauja vieta sostinės verslo rajone mums reiškia daugiau nei tik biurą – ji atspindi augimą ir padės stiprinti mūsų veiklą“, – sako Vytautas Sinius, „Artea“ banko administracijos vadovas.
„Sąvaržėlėje“ netrukus duris atvers ir kiti nuomininkai: audito ir konsultacijų įmonė „Audifina“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, restoranas „Lumo“, kavinė „Julius Meinl“.
Duoklė komfortui ir žaliajai architektūrai
„Sąvaržėlėje“ sumontuoti dvigubi fasadai leidžia efektyviau valdyti šviesos srautus, mažinti triukšmą ir optimizuoti energijos naudojimą.
Atsižvelgiant į darbuotojų gerovę, įgyvendinti ir žaliosios architektūros sprendimai: per 7 aukštus atrijuje driekiasi 35 m tikrų vijoklių instaliacija. Gyvi augalai padeda gerinti oro cirkuliaciją, didina deguonies kiekį ir kuria palankesnes darbo sąlygas.
Projektuojant pastatą svarbus tapo ir vietos kontekstas: teritorijos artumas upei, vietinė augmenija, senamiesčio ir centrinio verslo rajono sankirta. Apželdinta 1 116 kv. m sklypo ir 618 kv. m už jo ribų.
Aplink „Sąvaržėlę“ pasodinta daugiau nei 50 skirtingų augalų rūšių – nuo brandžių medžių iki miško paklotės augalų ir gėlių, kurių bendras kiekis viršija 20 tūkst. Toks sluoksniuotas želdinimas leidžia kurti artimą natūralioms ekosistemoms struktūrą: medžiai formuoja pavėsį ir mažina vėjo poveikį, o tanki paklotė padeda sulaikyti drėgmę, mažinti triukšmą ir palaikyti biologinę įvairovę.
Naujame verslo centre įrengti du požeminiai aukštai, kuriuose suplanuotos 346 automobilių stovėjimo vietos, iš jų 70 – elektromobiliams. Taip pat numatytos vietos dviračiams ir paspirtukams bei įkrovimo stotelės elektra varomoms transporto priemonėms. Pastato -1 aukšte įrengtos dušinės ir persirengimo patalpos, suteikiančios galimybę patogiai atvykti į darbą aktyviais būdais. Pirmajame pastato aukšte įrengta konferencijų salė, talpinanti 130 žmonių.
Projektuojant didelis dėmesys skirtas tvarumui – pastate įdiegti sprendimai, leidžiantys siekti aukščiausio BREEAM „Outstanding“ įvertinimo bei A++ energinės klasės.
