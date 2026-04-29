Jurgita ir Aurimas paveldėtui dvarui ruošia naują gyvenimą: Lietuvoje dar nematyta idėja

Šio tikslo padeda siekti ne tik gilinimasis į krašto, Kurminų giminės istoriją, vietos socialinius iššūkius ir ekologinį kontekstą, bet ir Inovacijų agentūros socialinio verslo akceleravimo programoje įgytos žinios, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šimtmečius menantis palikimas
LDK bajorų – Kurminų giminei – nuo XVII a. iki 1940 m. sovietų okupacijos priklausiusią dvaro sodybą Želvių šeima savomis jėgomis tvarko jau daugiau kaip penkerius metus. Tačiau tik gražėjančia aplinka apsiriboti nenori.
„Supratome, kad dvaro sodybos teritorija turi didelį rekreacinį ir edukacinį potencialą, kurį nusprendėme pamėginti išnaudoti. Tai puiki vieta atvykti pabūti su šeima gamtoje, susipažinti su išties įdomia krašto istorija. Molėtų rajonas vasaromis pritraukia nemažus lankytojų srautus, tad pradėjome galvoti, kaip vietai suteikti pridėtinę vertę ir išskirtinumo – ėmėme ieškoti tam kūrybinių ir techninių sprendimų“, – pasakoja A. Želvys.
J. Kurminaitė-Želvienė kalba apie tipinį Lietuvos regionuose dar išlikusių dvarų situacijos atvejį, kai LDK, sukilimų, piligrimystės ar partizanų istorija konkrečioje Molėtų rajono vietovėje netolimoje praeityje paminta aktyvia sovietizacija.
Ieško inovatyvių sprendimų ir partnerių
Anot A. Želvio, galvojama apie audiovizualinį turinį, audiogidus, virtualios realybės technologijas ir kitas priemones, kurios suteiktų interaktyvią patirtį ir didintų šios vietos ir istorinio Skudutiškio kaimo patrauklumą lankytojams. Per kūrybinę vietokūrą siekiama atskleisti šio Lietuvos kampelio istorinį, kultūrinį ir gamtinį charakterį.
Pritaikydama Kurminų dvaro sodybą visuomenės poreikiams didelį dėmesį šeima skiria ir ekologiniam aspektui. Šalia išlikusio dvaro sodybos parko yra Balčio ežeras, kuris dėl netoliese vykdomos ūkinės veiklos buvo užterštas. Želviai siekia atkurti ežero ekosistemą ir jos biologinę įvairovę.
„Žinoma, visko vieni padaryti negalime, tad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra rasti partnerių, kurie padėtų įgyvendinti tinkamiausias idėjas, padėsiančias šią istorinę vietą prikelti naujam gyvenimui. Aktyviai dirbame šia kryptimi“, – sako A. Želvys.
Gavo progą į projektą pažvelgti iš šalies
Kadangi projektas yra orientuotas į naudos visuomenei kūrimą, jis yra vystomas kaip socialinis verslas. Siekdami šioje srityje pasisemti naujų žinių ir patirties Želviai nusprendė sudalyvauti Inovacijų agentūros socialinio verslo akceleravimo programoje.
„Ji leido į šį projektą pasižiūrėti iš šalies. Nuo dvaro sodybos tvarkymo su kuriuo siejama Molėtų rajono istorinio kaimo vietokūra iki tvariau veikiančio socialinio verslo modelio – ilgas iššūkių kelias. Ypač, jei nenori dar vienos iš tradicinės kaimo turizmo sodybos, o sprendi socialines, aplinkosaugines problemas ir bandai inicijuoti edukacinių produktų kūrimą šeimoms, jaunimui, senjorams ar bendruomenei. Akceleravimo programa tam išties pasitarnauja. Svarbu, kad turėjome galimybę dirbti ne tik su ekspertais, bet ir mokytis iš kitų socialinių verslų patirties“, – sako A. Želvys.
J. Kurminaitė-Želvienė tvirtina, kad tik ieškant radikalių inovacijų (per technologijas ir ne tik) galima pretenduoti išsaugoti, vaikams perduoti šeimos ar giminės istorijos paveldą: „Gyvoji dvarų istorija, muziejai regionuose turi galimybę išlikti, jei nevengs naujų, dabarties problemų sprendimų, kurs naujas paslaugas, įtrauks bendruomenes, vystys įdomias vietoves.“
Socialiniai verslai – teigiamų pokyčių variklis
Inovacijų agentūros Pažangos departamento Regioninės verslo transformacijos skyriaus vadovė Indrė Gendroliūtė-Gerulienė pažymi, kad socialiniai verslai yra svarbus teigiamų pokyčių visuomenėje variklis. Tačiau dėl savo specifikos tokie verslai dažnai susiduria su iššūkiais. Speciali socialiai orientuotiems verslininkams skirta akceleravimo programa padeda juos išspręsti.
„Vis daugiau verslininkų renkasi socialinę kryptį ir prasmingais projektais siekia prisidėti prie atskirų bendruomenių ir visos Lietuvos gerovės. Tad padėdami socialiniams verslams augti investuojame į spartesnę socialinę pažangą ir gauname grąžą per apčiuopiamą naudą visuomenei ir aplinkai“, – teigia I. Gendroliūtė-Gerulienė.
Inovacijų agentūra teikia socialinio verslo plėtrai ir augimui skirtą nemokamų paslaugų paketą – nuo socialinio verslo akceleravimo programos, viešai prieinamos nuotolinių mokymų bazės, ekosistemos renginių iki viešųjų paslaugų perdavimo mokymų. Inovacijų agentūra 2024 m. tapo įgaliota institucija, suteikianti socialinio verslo statusą.
