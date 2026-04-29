Pamaryje parduodamas 65 kv. m namelis – kaina gali nustebinti

Namas stovi Nendrių gatvėje, vos keli šimtai metrų nuo Svencelės uosto. Per kelerius metus ši vieta iš nišinės kaituotojų stotelės tapo viena ryškesnių pajūrio krypčių – čia vis dažniau žvalgosi ir investuotojai, ir ieškantys antro būsto.
Tarp miško ir ramybės Sklypas ribojasi su draustinio mišku, aplink daug atviros erdvės.
Netoliese ir CAPE Svencelė, viena populiariausių vietos susibūrimo erdvių. Tačiau ši vieta traukia ne tik aktyviu laisvalaikiu – vis dažniau ji pasirenkama kaip alternatyva tradiciniam poilsiui pajūryje.
Ne pirmam būstui
„Perlą“ pardavinėjantis NT agentas Kęstutis Bružas sako, kad tai nėra masinis pasiūlymas.
„Toks būstas skirtas žmogui, kuriam svarbi ne tik vieta, bet ir architektūra ir kuris jau turi ne vieną būstą. Žmonės čia ieško ne kvadratinių metrų, bet jausmo“, – sako jis.
Įdomu tai, kad pats brokeris Svencelėje renkasi visai kitokį scenarijų nei siūlomas šiame name.
„Atvykęs pamarin gyvenu paprastai – kemperių zonoje, be didelių patogumų. Man patinka tas kontrastas: pabūni paprasčiau, atsijungi, o grįžęs į miestą vėl turi visą komfortą“, – šypsosi jis.
Pasak K. Bružo, daliai žmonių tokios patirtys patinka, tačiau kiti nori to paties kraštovaizdžio – tik su aukšto lygio architektūra ir patogumais.
Kaina, kuri kelia klausimų
Beveik 250 tūkst. eurų už 65 kv. m – suma, kuri gali pasirodyti aukšta. Vis dėlto NT rinkoje tai nebėra išskirtinis atvejis.
Brokerio teigimu, Neringoje, dabar vystomame kvartale „Nida Marina“ apartamentų kvadratinio metro kaina siekia 20 tūkst. eurų.
„Lyginant su Nida, Svencelė vis dar atrodo prieinama, nors kryptis ta pati – aukštesnės klasės poilsio būstas“, – sako jis.
Mažas kvartalas su aiškiu braižu
Parduodamas namas yra dalis nedidelio – vos dešimties būstų – kvartalo, kurį projektavo architektas Mykolas Svirskis kartu su Kęstučiu Balčiūnu ir Albinu Peredniu. Visi namai čia pakelti ant konstrukcijų („ant kojų“) – toks sprendimas ne tik išskiria architektūriškai, bet ir leidžia lengviau įsilieti į aplinką.
Interjere – daug šviesos, vitrininiai langai, ąžuolo grindys, natūralios medžiagos.
