Nepaisant rekordinės 1200 butų pasiūlos per mėnesį, kainos toliau kyla

Balandžio duomenimis, Vilniuje buvo parduota 514 naujų butų – 10 proc. daugiau nei kovą.
„Balandį matėme įdomų rinkos vaizdą. Viena vertus, vystytojai į rinką išleido itin daug naujos pasiūlos – Vilniuje daugiau kaip 1200 butų per mėnesį rinkos nebuvo papildę bent ketverius metus. Kita vertus, nors pirkėjų aktyvumas, palyginti su kovu, šiek tiek augo, jis išliko mažesnis nei išskirtinai aktyviais šių metų sausio ir vasario mėnesiais. Dabar, kai pasiūla reikšmingai išaugo, tikėtina, kad artimiausiais mėnesiais didės ir pirkimų apimtys“, – sako J. Gedutienė.
Pasak jos, balandžio duomenys nerodo rinkos silpnėjimo – veikiau grįžimą į labiau subalansuotą būsto pasirinkimo etapą.
„Pirkėjai nėra pasitraukę iš rinkos, tačiau jie tapo reiklesni. Tai ypač jaučiama tuomet, kai pasiūla auga taip sparčiai. Vis dėlto kainų dinamika rodo, kad paklausa išlieka pakankama: nepaisant rekordinės pasiūlos, kainos Vilniuje kilo visuose segmentuose. „Omberg Group“ balandį pardavė 45 butus – tai dvigubai daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu metu“,– teigia J. Gedutienė.
Balandį Vilniaus naujo būsto likutis išaugo iki 5059 butų – tai 20 proc. daugiau nei kovą, rinką papildė 9 nauji projektai arba jų etapai įvairiuose Vilniaus rajonuose. Beveik 30 proc. visų balandžio pardavimų buvo fiksuota naujuose projektuose.
Pasiūlos kainos Vilniuje balandį 0,5–1 proc. kilo visuose segmentuose. Ekonominės klasės būsto kaina siekė 3372 Eur/kv. m, vidutinės klasės – 4216 Eur/kv. m, o prestižinės klasės – 6782 Eur/kv. m. Butų kainos buvo pakeltos 472 pasiūloje jau buvusiems butams, 153 butų kainos sumažintos.
Balandį ekonominio segmento dalis sumažėjo nuo 48 iki 44 proc., vidutinės klasės pardavimų dalis išaugo nuo 45 iki 51 proc., o prestižinio segmento dalis sumažėjo nuo 8 iki 4 proc. Daugiausia naujų butų balandį parduota Pašilaičiuose ir Žirmūnuose – po 65, taip pat Lazdynuose – 46.
Kaune pasiūla taip pat augo, pardavimų tempas išliko toks pat. Parduoti 98 butai – tiek pat, kiek ir kovą. Butų likutis padidėjo iki 1092 butų – 9,4 proc. daugiau nei kovą.
Kauno pasiūlos kainos taip pat išliko stabilios arba minimaliai paaugo. Ekonominės klasės būsto kaina siekia 2786 Eur/kv. m, vidutinės klasės kaina kilo 0,4 proc. iki 3486 Eur/kv. m, o prestižinės klasės – 1,1 proc. iki 4362 Eur/kv. m. Pardavimų struktūroje išaugo ekonominės klasės dalis – nuo 71 iki 83 proc., prestižinės klasės dalis padidėjo nuo 10 iki 17 proc.
Klaipėdoje balandį naujo būsto likutis padidėjo iki 652 butų – 13,4 proc. daugiau nei kovą. Parduota 20, tai trečdaliu mažiau nei kovą. Kainos uostamiestyje kilo taip pat minimaliai, kaip ir kituose didmiesčiuose.
„Didžiausiuose miestuose balandį matome tą pačią kryptį – butų pasiūla didėja, pardavimai ramesni, bet gana aktyvūs, kainos kyla. Tai reiškia, kad net ir rimtas pasiūlos šuolis rinkos neverčia kainų koreguoti žemyn. Balandžio duomenys rodo, kad po itin aktyvios metų pradžios rinka ne sustojo, o pereina į kitą etapą – daugiau pasiūlos, daugiau analizės ir daugiau konkurencijos tarp projektų“, – sako J. Gedutienė.
