Naujos statybos būstų kainos Vilniuje per metus išaugo beveik 11 proc.

Bendrovės duomenimis, brangiausiais sostinės mikrorajonais pirmąjį šių metų ketvirtį išliko Senamiestis, kur vidutinė kaina siekė 7 060 eurų už kv. metrą, taip pat Žvėrynas (6 565 eurų už kv. metrą) ir Užupis (5 808 eurų už kv. metrą).
Tuo metu mažiausios naujos statybos būstų kainos fiksuotos Naujojoje Vilnioje, kur vidutinė kaina siekė 2 683 eurų už kv. metrą, Lazdynėliuose (2 960 eurų už kv. metrą) bei Bajoruose (3,2 tūkst. eurų už kv. metrą).
Naujos statybos butų kainos pirmąjį ketvirtį, palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, augo beveik visame mieste – 23 iš 27 mikrorajonų.
Anot bendrovės, šių metų pradžioje būsto kainos buvo apie 10,6 proc. didesnės nei prieš metus, o didžiausias augimas fiksuotas ekonominės klasės segmente.
Bendrovės duomenimis, per pastaruosius 12 mėnesių didžiausias kainų augimas fiksuotas Naujininkuose (42 proc.), Naujojoje Vilnioje (38 proc.) ir Šeškinėje (30 proc.). Tuo metu vidutinė kaina mažėjo Lazdynėliuose (-15 proc.), Lazdynuose (-9 proc.) ir Antakalnyje (-5 proc.).
„Kainą Naujininkuose šiemet iš esmės iškėlė vienas NT projektas, o Naujoje Vilnioje – keli ant rajono ribos esantys projektai, dėl to svarbu pabrėžti, kad šios lokacijos staiga tikrai tiek neišbrango“, – sakė bendrovės plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra.
Skaičiuojama, kad pirmąjį šių metų ketvirtį Vilniuje bendrai parduota daugiau nei 1,6 tūkst. butų, o daugiausia pirkėjų dėmesio sulaukė Justiniškių mikrorajonas, kuriame per šį laikotarpį buvo įsigyti 186 butai.
Antrąją vietą pagal butų pardavimus užėmė Visorių mikrorajonas (156 butai), o trečiąją – Pašilaičių ir Perkūnkiemio rajonai (119 butų).
Tuo metu didžiausia pasiūla fiksuota Pašilaičiuose ir Perkūnkiemyje (672 butai), taip pat Lazdynuose (346 butai), Justiniškėse (345 butai) ir Naujamiestyje (264 butai).
„Būtų logiška daryti prielaidą, kad daugiausia pardavimų ten, kur didžiausia pasiūla, bet metų pradžioje tai ne visada pasiteisino. Daugiausia butų pasiūlę Pašilaičiai su Perkūnkiemiu perkamiausių sąraše liko treti, o Lazdynai ir Naujamiestis tarp perkamiausių net nepateko“, – teigė T. Žiaugra.
„Tikėtina, kad antrąjį metų ketvirtį šiuose rajonuose matysime daugiau pardavimų“, – pridūrė jis.
Anot bendrovės atstovo, didžiausias būstų pasiūlos augimas fiksuotas Žvėryne, kuriame per pirmuosius tris šių metų mėnesius buvo galima rinktis iš beveik dukart daugiau NT objektų. Tuo metu sparčiausiai pasiūla mažėjo Šeškinėje (6 kartus) ir Karoliniškėse (4 kartus).
