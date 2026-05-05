Klaipėdiškis pasistatė vagonėlį savo kieme – teko išvežti: teismas įspėja ir kitus

Byloje nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas Klaipėdos rajone visa apimtimi patenka į Šaipių kraštovaizdžio draustinį (saugoma teritorija). Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, atlikę patikrinimą, nustatė, kad šiame sklype yra laikomas vagonėlis, ir nurodė jį pašalinti kaip neatitinkantį Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimų.
Pareiškėjas su tokiu sprendimu nesutiko, teigdamas, kad vagonėlis naudojamas bityno veiklai – kaip pagalbinė patalpa, todėl turėtų būti laikomas leidžiama išimtimi, taikoma kilnojamoms bitidėms.
LVAT teisėjų kolegija akcentavo, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką saugomose teritorijose galioja griežtas veiklos reglamentavimas, grindžiamas aplinkos apsaugos, atsargumo ir prevencijos principais, kuriais siekiama, kad neigiamas poveikis ar žala aplinkai apskritai neatsirastų.
Taip pat teismas išaiškino, kad įstatyme nustatytas draudimas laikyti ir naudoti vagonėlius draustiniuose taikomas ne tik apgyvendinimo, bet ir kitiems tikslams, išskyrus konkrečiai įvardytas išimtis, o tokios išimtys turi būti aiškinamos siaurai ir taikomos tik tais atvejais, kai yra visos įstatyme nustatytos sąlygos.
Teismas nustatė, kad ginčo žemės sklypas patenka gamtinių ir kompleksinių (kraštovaizdžio) draustinių teritoriją ir jam taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Išnagrinėjus administracinę bylą, konstatuota, kad pareiškėjas neįrodė, jog ginčo objektas – kilnojamasis vagonėlis – faktiškai atitinka bitidės paskirtį. Priešingai, byloje nustatyta, kad jis buvo naudojamas ir laikinam buvimui. Be to, pareiškėjo bitynas buvo įregistruotas tik po to, kai buvo priimtas ginčijamas privalomasis nurodymas, todėl šios aplinkybės negali pagrįsti išimties taikymo.
Teisėjų kolegija išaiškino, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra taikomos visiems saugomų teritorijų savininkams ir yra skirtos viešajam interesui – aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugai – užtikrinti. Tokie ribojimai savaime nelaikytini nuosavybės teisės pažeidimu.
Įvertinęs bylos aplinkybes ir teisinį reguliavimą, LVAT padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įrodymus ir pagrįstai pripažino Aplinkos apsaugos departamento sprendimus teisėtais. Dėl šios priežasties pareiškėjo apeliacinis skundas buvo atmestas.
Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 18 punktą gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose laikyti ir naudoti vagonėlius ar kitus kilnojamus objektus ar įrenginius yra draudžiama ne tik apgyvendinimo, nakvynės, maitinimo, bet ir kitiems tikslams.
