Paskelbtas konkursas Ekstremalaus sporto centro statyboms – kainuos virš 15 mln. eurų

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) duomenimis, atviras tarptautinis konkursas buvo paskelbtas balandžio 9 d., pasiūlymus dar galima teikti iki gegužės 13 d. Darbai turės būti įgyvendinti per 34 mėn., taigi, beveik per trejus metus.
Konkurso dokumentuose nurodoma, jog planuojama esamų statinių rekonstrukcija – objekte esantis stalių cechas ir administracinis pastatas virs sporto paskirties pastatais, o garažai virs sporto paskirties inžineriniu statiniu. Taigi, turėtų būti perdaroma visa vidaus struktūra.
Dokumentuose taip pat nurodoma, jog rangovas privalės įgyvendinti specializuotas zonas – BMX dviračių trasas, riedlenčių, triukinių paspirtukų, riedučių zonas. Šiose zonose bus įrengiamos ir atitinkamos konstrukcijos – rampos, trasos, tramplynai bei šuolių elementai, platformos ir nusileidimo zonos. Šių zonų dydis turės siekti ne mažiau kaip 1000 kv. m.
Be infrastruktūros sportui, rangovas taip pat turės įrengti tualetus ir sanitarines patalpas, persirengimo ir aptarnavimo infrastruktūrą. Taip pat planuojama papildomai sutvarkyti aplinką – įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, specialias vietas neįgaliesiems, įrengti judėjimo takus.
Maksimali dokumentuose nurodoma pasiūlymo kaina – 15 394 264,79 Eur. Su PVM. Už šią sumą rangovas turės ne tik pastatyti objektą, bet ir atlikti geodezinius matavimus, įrengti elektros ir vandens sistemas.
Informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenimis, statybos leidimą rekonstruoti statinius Kauno miesto savivaldybė išdavė dar praėjusiais metais. Projektinius pasiūlymus 2024 m. spalį parengė architektų studija UAB „Archas“.
Anksčiau teritorijoje vertėsi vandens turizmu
Kaip rašėme praėjusiais metais, iki šiol S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A sklype veikė savivaldybei priklausančios patalpos, jos iki 2025 m. spalio 31 d. buvo nuomojamos viešajai įstaigai „Vandens turistai“.
Ši VšĮ iki šiol nuomojo baidares, vertėsi vandens turizmo veikla. Savivaldybė šiai įstaigai taikė lengvatinės nuomos sąlygas.
„Įstaiga vykdydama savo veiklą, tenkina žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūrą ir sportą, prisideda prie pagalbos teikimo asmenims dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų patiriantiems socialinę atskirtį, tenkina gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius bei užtikrina elgesio sutrikimus turinčių asmenų užimtumą, jaunuolių integracijos į socialinį gyvenimą tikslus“, – taip savivaldybės administracijos specialistai paaiškino, kodėl šiai konkrečiai, pelno nesiekiančiai įstaigai turėjo būti taikomas lengvatinis negyvenamųjų patalpų nuompinigių dydis – 1,01 Eur per mėnesį už 1 kv.m bendrojo ploto.