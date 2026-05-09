Prie Klaipėdos parduodamas vienas brangiausių namų istorijoje, jame – nuosavas SPA ir kino salė

Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimų interneto svetainėje nurodoma, kad namas yra Žaliajame slėnyje Aukštkiemiuose, už 10 kilometrų nuo Klaipėdos centro.
Dviejų aukštų, 450 kvadratinių metrų name yra penki kambariai, trys vonios, du automobilių garažai, baseinas, pirtis, biliardo žaidimo erdvė, namų kino salė.
Namui priklausančiame 44 arų ploto sklype yra teniso kortai, krepšinio aikštelė, lauko poilsio pavėsinė.
„Tai daugiau nei namas – tai ramybės ir komforto oazė, kur kiekviena detalė turi savo vertę ir tikslą. Tai vieta, kur susijungia prabanga, modernumas ir gamtos grožis“, – rašoma skelbime.
Jame tarp šio namo pranašumų įvardijami ir „solidūs kaimynai“.
Remiantis viešais nekilnojamojo turto pardavimo skelbimais, Klaipėdoje ir aplink ją šiuo metu parduodami aštuoni būstai, kurių vertė viršija 1 mln. eurų – 7 namai ir vienas butas uostamiesčio centre.
