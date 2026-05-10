Niūrus pastatas virsta tuo, ko šiame mieste labai trūksta: vietoj kabinetų – įspūdingi būstai

PPlanuoja įrengti 26 butus
A. Jakšto gatvėje esantis 12-uoju numeriu pažymėtas pastatas ilgą laiką buvo negyvenamas. Kadaise čia veikė Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, o antrajame aukšte buvo įrengti svečių namai – kambarius buvo galima išsinuomoti nakvynei.
Šiuo metu pastatas atgimsta iš naujo. Rekonstrukcijos darbus vykdančios bendrovės vadovas Tomas Grėbliūnas naujienų portalui JP teigė, kad pastate planuojama įrengti 26 butus.
„Buvusio pastato griauti nereikėjo – sienos tvirtos, tik dar bus pristatytas trečias aukštas. Daug kalbėti apie pastato rekonstrukciją nenorėčiau. Kai galėsime daugiau parodyti, tuomet apie daugiabutį daugiau papasakosiu“, – sakė T. Grėbliūnas.
Anot jo, ateityje pastate gali atsirasti ne tik gyvenamosios, bet ir komercinės paskirties patalpų.
Pastatas turi ilgą istoriją
Pastatas skaičiuoja ne vieną dešimtmetį – jis pastatytas 1984 metais ir anksčiau priklausė bendrovei „Panevėžio energija“. Čia veikė termofikacinė vandens slėgio pakėlimo siurblinė, o dalyje pastato buvo įrengtas bendrabutis su 21 kambariu, skirtu atvykstantiems statybininkams apgyvendinti.
Vėliau siurblinė tapo nebereikalinga, todėl patalpos buvo išnuomotos aplinkosaugininkams bei Valstybinei energetikos inspekcijai. Pastato rūsyje veikė Energetikos inspekcijos mokymo klasės. Maždaug apie 2014 metus bendrovė „Panevėžio energija“ nusprendė pastatą parduoti.
Butus siūlė rezervuoti dar prieš kelerius metus Apie šį objektą kiek anksčiau naujienų portalui JP kalbėjo nekilnojamojo turto agentūros brokeris Vaidas Šukys. Jis tuomet teigė, kad pastatą iš „Panevėžio energijos“ įsigijo panevėžietis verslininkas.
„Yra padarytas daugiabučio namo projektas ir gautas statybos leidimas. Pastatas geroje vietoje, o pagrindinės patalpos paskirtos butams. Kylant nekilnojamojo turto kainoms, didėja ir pardavimo kainos. Beje, pastato savininkas viso pastato neparduoda, tačiau kviečia rezervuoti butus“, – anksčiau aiškino V. Šukys.