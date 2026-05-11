Klaipėdiečiams – džiugi žinia: prie Minijos gatvės ruošiamasi naujoms statyboms

Naujas namas įtrauktas į Minijos gatvėje 90 esančio trijų aukštų administracinio pastato rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, kurie parengti nekilnojamojo turto nuomos bendrovės „Viremidos investicijos“ užsakymu.
Dokumente numatoma, kad būsimas namas būtų sujungtas su sklype jau esančiu pastatu, pirmi trys jo aukštai būtų skirti biurams su maždaug 170 darbo vietų, o penki – butams, kurių iš viso planuojama 65.
Plane nurodoma, kad gyvenamojoje pastato zonoje numatoma įrengti 36 butus, ne mažesnius nei dviejų kambarių, o vieno kambario butų skaičiuojama ne daugiau kaip 29.
Greta ketinama įrengti apie 140 vietų automobiliams statyti, dar 18 jų būtų po žeme.
Dabartinis trijų aukštų biurų pastatas prie Minijos ir Varnėnų gatvių sankryžos pastatytas 2002 metais. Šalia jo įsikūrusi degalinė ir greito maisto užkandinė, taip pat Centrinis krovinių terminalas.
Šios Minijos gatvės atkarpos – tarp Baltijos prospekto ir Varnėnų gatvės – vakarinėje pusėje gyvenamųjų namų nėra, vyrauja kitų paskirčių objektai.
Įmonė „Viremidos investicijos“ priklauso „Viremida group“, kurią kontroliuoja du fiziniai asmenys, siejami ir su bendradarbystės erdvės „Lighthouse“ valdymu.
