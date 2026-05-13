Verslas siunčia aiškų signalą NT rinkai: nors kaina svarbi, apsisprendimą gali lemti kiti kriterijai

Lyginant su praėjusiais metais, kriterijų trejetukas pakito nestipriai – statistiškai reikšmingai sumažėjo patalpų ploto ir proporcijų reikšmė bei išaugo patogaus parkavimo kriterijus. Kaip pastebi NT ekspertai, rinkos tendencijos šiame sektoriuje jau kurį laiką išlieka stabilios.
Pasak „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovo Mykolo Čiplio, šiandien konkurencingiausios rinkoje yra tos verslo patalpos, kurios padeda įmonei efektyviau organizuoti veiklą – nuo erdvių išplanavimo iki patogaus pasiekiamumo klientams ir darbuotojams.
„Matome tendenciją, kad NT rinkoje stiprėja naujos kartos verslo erdvių poreikis. Įmonėms vis aktualesnė tampa galimybė vienoje vietoje sutelkti skirtingas funkcijas – prekybą, administraciją, sandėliavimą ar gamybą – ir kartu užsitikrinti patogų susisiekimą bei parkavimo sprendimus. Tyrimo duomenimis, 77 proc. respondentų, svarstančių apie kitų patalpų įsigijimą ar nuomą, būtų aktualu turėti erdves, kuriose vienoje vietoje galėtų veikti skirtingos verslo funkcijos“, – sako M. Čiplys.
Susiję straipsniai
NT rinkos ekspertai atkreipia dėmesį, kad vis didesnę reikšmę įgyja ir patalpų funkcionalumas, jų pritaikomumas konkrečios įmonės veiklos modeliui.
„Viena svarbiausių patalpų stiprybių yra galimybė verslui susikurti būtent jam reikalingą erdvių struktūrą. Tai gali būti prekybinių ir biuro patalpų derinys, integruotas sandėliavimas ar demonstracinis plotas. Daliai įmonių papildomai svarbus pastato aukštingumas, įvažiavimo sprendimai ar kiti logistiniai aspektai. Būtent funkcionalumas ir individualus pritaikomumas šiandien vis dažniau tampa vienu iš svarbiausių kriterijų renkantis patalpas“, – sako „Colliers International Advisors“ partneris Regimantas Kacevičius.
Pasak jo, verslo patalpų pasirinkimo tendencijos rinkoje nusistovėjusios, o svarbiausiais pasirinkimo kriterijais realybėje išlieka lokacija, kaina ir funkcionalumas. R. Kacevičius atkreipia dėmesį, kad būtent kainos klausimas derybose vis dar išlieka jautriausias.
„Daugeliui smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tai būna pirmas žingsnis į modernesnes ir kokybiškesnes patalpas. Natūralu, kad verslas turi aiškią viziją ir poreikius, tačiau jie ne visada iš karto sutampa su finansinėmis galimybėmis. Vis dėlto, sandorių statistika rodo, kad auganti smulkaus ir vidutinio verslo dalis pribręsta tokiems kokybiniams pokyčiams ir derybų metu didesne dalimi atvejų pavyksta rasti abiem pusėms priimtiną sprendimą dėl pardavimo kainos ar nuomos komercinių sąlygų“, – sako R. Kacevičius.
M. Čiplio teigimu, dėl objektyvių rinkos aplinkybių ir kintančios pasiūlos bei paklausos dinamikos, plėtotojai šiuo metu stengiasi būti lankstesni.
„Aktyviai veikdami prekybinių sandėlių (stock-office) segmente Vilniuje, pastebime, kad jis rodo atsigavimo ženklus. Jei pastaruosius kelerius metus dėl geopolitinio ir makroekonominio konteksto stebėjome ženklų rinkos sulėtėjimą, tai praėjusiais – 2025 m. – mūsų „Vilniaus verslo parko“ objektuose fiksavome 62,5 proc. sandorių šuolį. Tam didelės reikšmės turėjo lanksti kainodara bei patrauklūs trumpesni – nuo vienerių metų – nuomos terminai. Taip pat pasiūlėme išperkamosios patalpų nuomos galimybę ir matome, kad pastarąja pasinaudojo daugiau nei ketvirtadalis naujų klientų“, – sako M. Čiplys.
Sostinėje lyderiaujanti bendrovė „Darnu Group“ prekybinių ir sandėliavimo (angl. stock-office) patalpų segmente šiuo metu yra išplėtojusi beveik 50 tūkst. kv. m tokių patalpų. Įmonė vienintelė klientams sudaro sąlygas patalpas ir įsigyti, ir nuomotis su išpirkimo galimybe.
Smulkių ir vidutinių verslų apklausą „Darnu Group“ užsakymu atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“. Apklausoje, vykusioje 2026 m. sausio 12–23 d., dalyvavo 213 įmonių, veikiančių Vilniaus mieste, atstovai.