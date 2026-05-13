Vilniuje – dideli pokyčiai dėl gyventojų saugumo: darbai prasidės jau netrukus

„Vilniečiams visada akcentuojame, kad pirmas ir svarbiausias žingsnis, padedantis jaustis saugiau, yra pasiruošimas. To tikimės ne tik iš gyventojų, bet ir patys nuosekliai darome tai, ką galime. Įgyvendindami Vilniaus gynybos politikos planą, kryptingai ėmėmės priedangų tinklo plėtros – identifikavome daugiau nei 2 tūkst. priedangų, o dabar ieškome būdų, kaip pagerinti sąlygas jose.
Pradedame antrąjį priedangų gerinimo etapą, kuriame daugiausia dėmesio skiriame visuomeninės paskirties pastatams. Tai svarbūs bendruomenių traukos centrai, todėl juose atnaujintos priedangos leistų užtikrinti apsaugą reikšmingai daliai gyventojų“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Planuojamų pagerinti priedangų sąraše – 10 bendrijų ir administratorių valdomų objektų bei 50 viešosios paskirties objektų:
31 darželis ar darželis-mokykla,
12 mokyklų (progimnazijų ir gimnazijų),
2 socialinių paslaugų objektai,
1 profesinio mokymo įstaiga,
1 poliklinika,
1 seniūnija,
1 kultūros centras,
1 savivaldybės patalpų objektas.
Iš viso bus pagerinta 30 871 kv. m priedangų ploto ir sudarytos sąlygos apsisaugoti beveik 20,6 tūkst. gyventojų.
Didžiosios dalies – 50 priedangų – įrengimo valdymu rūpinsis sostinės viešųjų objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija. Planuojama, kad šių metų lapkričio mėnesį bus paskelbti priedangų įrengimo darbų viešieji pirkimai.
„Priedangos viešosios paskirties pastatuose yra apie pasirengimą, o ne baimę. Tai sprendimai, kurie tampa natūralia šiuolaikinių pastatų dalimi ir padeda užtikrinti žmonių saugumą įvairiose situacijose. Tokie projektai svarbūs ne tik dėl techninių sprendimų – lygiai taip pat svarbu, kad visas procesas būtų aiškiai suplanuotas ir nuosekliai suvaldytas nuo pirmų idėjų iki galutinio įgyvendinimo. Kai viskas daroma apgalvotai, galima būti tikriems, kad priedanga bus ne tik įrengta, bet ir realiai veiks tada, kai jos labiausiai reikės“, – sako Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Stiprinamas saugumas, patalpos pritaikomos žmonėms su negalia
Visoms 60 priedangų planuojama parengti projektinę dokumentaciją ir įrengti rezervinį elektros tiekimą. Taip pat bus skiriama dėmesio ir kitiems techniniams sprendimams, kurių trūksta atrinktoms patalpoms: didžiojoje dalyje priedangų bus įrengta vėdinimo sistema, langų apsauga, beveik pusėje atsiras gaisro aptikimo ar signalizavimo sprendimai, o trečdalyje – papildomi evakuaciniai išėjimai.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad didžioji dalis, net 55 priedangos, bus pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia.
Bendra projekto vertė siekia 2 399 222 Eur – iš jų beveik penktadalį, 463 785 Eur, sudaro savivaldybės indėlis, o likusi dalis finansuojama Gynybos fondo lėšomis (Pažangos priemonės Nr. 07–019-10–04-01 „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“ veiklai „Priedangų infrastruktūros plėtra“. VRM-003-K šaukimas, Priedangų infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste II etapas). Projektas bus įgyvendinamas kartu su 55 partneriais.
Pirmuoju priedangų gerinimo etapu įrengiamos arba atnaujinamos 32 priedangos. Iš jų 14 priedangų įrengimo darbus planuojama užbaigti šį birželį, o dar 18 priedangų – šių metų lapkritį.
Iš viso Vilniuje skaičiuojama apie 2 tūkst. priedangos ženklu pažymėtų patalpų. Sužinoti apie arčiausiai namų, darbo, ugdymo įstaigos ar kitos dažnai lankomos vietos esančią priedangą galima specialiame žemėlapyje.