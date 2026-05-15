Vilnius keičia Neries krantines: atsiras ne tik gultai, bet ir netikėta pramoga

Šį sezoną Neries pakrantėse – daugiau erdvių patogiam bei aktyviam laisvalaikiui: įrengti gultai poilsiui prie vandens, atnaujintas patilčių ir pakrančių apšvietimas, o aktyvesnių pramogų mėgėjams ruošiama nauja laipiojimo sienelė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Neries pakrantės centrinėje miesto dalyje turi būti gyvos ir patogios kasdieniam miestiečių naudojimui, todėl šiemet čia atsiranda daugiau vietų poilsiui, geresnis apšvietimas ir naujos aktyvaus laisvalaikio erdvės“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Siekiant sukurti daugiau patogių poilsio erdvių prie vandens, skirtingose Neries krantinės vietose įrengiami nauji mediniai gultai. Šiuo etapu poilsio zonos su dviem vienviečiais ir dviem dviviečiais gultais jau įrengtos dešinėje Neries krantinės pusėje prie Karaliaus Mindaugo tilto bei netoli Žvėryno tilto. Netoliese, apatinėje krantinės dalyje, papildomai įrengti nauji, medinės apdailos suolai. Vėliau gultai atsiras ir pakrantėje ties Olimpiečių g.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams ant vienos iš Vingio parko tilto atramų, Žvėryno pusėje, netrukus bus pradėta įrenginėti nauja laipiojimo sienelė. Tai bus antroji laipiojimo sienelė Vilniaus viešosiose erdvėse – pirmoji įrengta Olimpiečių gatvėje, prie Žirmūnų tilto.
Naujoji sienelė išsiskirs tuo, kad bus integruojama tiesiai į tilto atramą. Sienelė turės kintamo kampo reljefą su teigiamais ir neigiamais pasvirimo kampais bei bus pritaikyta savarankiškam naudojimui be laikymo lynų. Bendras sienelės aukštis sieks apie 7 metrus, tačiau lipti bus galima iki 3 metrų aukščio.
Aplink tilto atramą, maždaug 2,5 metro atstumu, bus įrengta speciali guminė apsauginė danga, tinkama saugiam kritimui iš numatyto aukščio. Tikimasi, kad nauja erdvė papildys Neries krantinių infrastruktūrą ir suteiks daugiau galimybių vaikams, jaunimui bei visiems, norintiems aktyviai leisti laiką prie upės.
Daug dėmesio skiriama ir saugumui bei jaukumui prie Neries tamsiuoju paros metu – įvairiose vietose įrengtas ar atnaujintas patilčių ir pakrančių apšvietimas. Kai kuriose atkarpose įrengta nauja apšvietimo infrastruktūra krantinės šlaite, sumontuoti žemesni, žmogaus masteliui pritaikyti šviestuvai, atliktos tikslinės apšvietimo korekcijos.
