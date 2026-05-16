BūstasNekilnojamasis turtas

Kurorte – įtartina schema dėl nelegalių statybų: garažai tapo poilsio būstais su baseinu? Kliuvo VTPSI ir merui

2026 m. gegužės 16 d. 09:46
Dokumentuose – sandėliai ir garažai, o internetinėse apgyvendinimo rezervavimo platformose jau siūloma išsinuomoti patogiam poilsiui kurorte visiškai pritaikytus loftus su baseinu kieme. Seimo kontrolierės nustatė, kad institucijos veikė aplaidžiai ir nesiėmė visų priemonių, jog užkirstų kelią galimai savavališkoms statyboms Palangoje, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
Seimo kontrolierių iniciatyva atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 2024 m. gavusi pranešimą dėl galimai neteisėtų statybų Medvalakio g. 27 esančiame žemės sklype, atliko pastatų patikrinimą ir surašė savavališkos statybos aktą dėl įrengto baseino.
Tačiau nebuvo vertinta, ar po atlikto remonto patalpų paskirtis iš garažų nebuvo pakeista į gyvenamąją.
Atsižvelgusi į tai, Seimo kontrolierė dr. Erika Leonaitė konstatavo, kad inspekcija valstybinę statybų priežiūrą vykdė atsainiai.
Susiję straipsniai
Liftas sugedo nepataisomai? Patarė, kaip greičiau susidėvėjusį įrenginį pakeisti nauju

Liftas sugedo nepataisomai? Patarė, kaip greičiau susidėvėjusį įrenginį pakeisti nauju

Dėl Vilniaus sporto rūmų ateities – sprendimas jau Seime

Dėl Vilniaus sporto rūmų ateities – sprendimas jau Seime

Niūrus pastatas virsta tuo, ko šiame mieste labai trūksta: vietoj kabinetų – įspūdingi būstai

Niūrus pastatas virsta tuo, ko šiame mieste labai trūksta: vietoj kabinetų – įspūdingi būstai

Tuo tarpu Seimo kontrolierė dr. Jolita Miliuvienė, įvertinusi viešai prieinamą informaciją apie pastatuose įrengtas nuomojamas poilsio patalpas, kreipėsi į savivaldybę prašydama atlikti šių patalpų naudojimo patikrinimą.
Savivaldybė ne tik neatliko patikrinimo, nurodydama, kad jis bus atliktas vėliau, bet ir nesiėmė vertinti, ar patalpose atliktiems remonto darbams turėjo būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
Atkreiptinas dėmesys, kad institucijų pareiga – užtikrinti teisėtą ir skaidrią statybų bei statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, o gero administravimo principai įpareigoja veikti rūpestingai, objektyviai ir visapusiškai vertinant visas reikšmingas aplinkybes.
Šiuo atveju to nebuvo padaryta, todėl Seimo kontrolierės konstatavo, kad tiek inspekcija, tiek savivaldybė, spręsdamos patalpų paskirties keitimo klausimą, joms įstatymų pavestas funkcijas vykdė ir toliau vykdo formaliai, taip pažeisdamos gero viešojo administravimo principą.
Palangos miesto savivaldybės merui ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai rekomenduota imtis priemonių, kad valstybinė statybų ir statinių naudojimo priežiūra būtų atliekama visa apimtimi.
garažaiButailoftai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.