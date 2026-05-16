Seimo kontrolierių iniciatyva atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 2024 m. gavusi pranešimą dėl galimai neteisėtų statybų Medvalakio g. 27 esančiame žemės sklype, atliko pastatų patikrinimą ir surašė savavališkos statybos aktą dėl įrengto baseino.
Tačiau nebuvo vertinta, ar po atlikto remonto patalpų paskirtis iš garažų nebuvo pakeista į gyvenamąją.
Atsižvelgusi į tai, Seimo kontrolierė dr. Erika Leonaitė konstatavo, kad inspekcija valstybinę statybų priežiūrą vykdė atsainiai.
Tuo tarpu Seimo kontrolierė dr. Jolita Miliuvienė, įvertinusi viešai prieinamą informaciją apie pastatuose įrengtas nuomojamas poilsio patalpas, kreipėsi į savivaldybę prašydama atlikti šių patalpų naudojimo patikrinimą.
Savivaldybė ne tik neatliko patikrinimo, nurodydama, kad jis bus atliktas vėliau, bet ir nesiėmė vertinti, ar patalpose atliktiems remonto darbams turėjo būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
Atkreiptinas dėmesys, kad institucijų pareiga – užtikrinti teisėtą ir skaidrią statybų bei statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, o gero administravimo principai įpareigoja veikti rūpestingai, objektyviai ir visapusiškai vertinant visas reikšmingas aplinkybes.
Šiuo atveju to nebuvo padaryta, todėl Seimo kontrolierės konstatavo, kad tiek inspekcija, tiek savivaldybė, spręsdamos patalpų paskirties keitimo klausimą, joms įstatymų pavestas funkcijas vykdė ir toliau vykdo formaliai, taip pažeisdamos gero viešojo administravimo principą.
Palangos miesto savivaldybės merui ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai rekomenduota imtis priemonių, kad valstybinė statybų ir statinių naudojimo priežiūra būtų atliekama visa apimtimi.