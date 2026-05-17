Vilniaus miesto taryba pritarė trijų darželių reorganizacijai

Naujojoje Vilnioje esantį lopšelį-darželį „Žuvėdra“ nuo šių metų rugpjūčio 31 d. nuspręsta prijungti prie tame pačiame rajone veikiančio lopšelio-darželio „Saulėtekis“.
Tuo metu Naujininkuose esantį lopšelį-darželį „Lašelis“ iki vasaros pabaigos nuspręsta prijungti prie tame pačiam rajone veikiančios „Liepsnelės“, o Naujamiestyje įsikūrusį lopšelį-darželį „Kurpaitė“ – prie „Bangelės“.
„Žuvėdros“, „Lašelio“ bei „Kurpaitės“ direktoriams pavedama raštu pranešti kiekvieno ugdytinio tėvams apie priimtą sprendimą dėl reorganizavimo bei įspėti darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą.
Susiję straipsniai
Savivaldybės sprendimu, taip pat turės būti atlikta šių įstaigų valdomo turto inventorizacija.
Proceso kontrolė patikėta Vilniaus miesto savivaldybės vicemerui, kurio kuravimo sričiai priskirtos reorganizuojamos biudžetinės įstaigos.
Viešai prieinamais duomenimis, visi trys reorganizuojami lopšeliai-darželiai pradėjo veikti prieš daugiau nei 31 metus.