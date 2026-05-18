Lietuviai triumfavo prestižiniuose Europos apdovanojimuose: jų projektas keičia požiūrį į senėjimą

Pripažintas inovatyviausia SPA koncepcija Europoje
Vieną svarbiausių apdovanojimų pelnė viešbučių ir SPA projektų kūrėjos ir vystytojos E77 vystomas projektas „Addere Care Vilnius“, pripažintas geriausia ir inovatyviausia SPA koncepcija Europoje kategorijoje „Innovative SPA Concept 2026“.
E77 įkūrėja ir vadovė, sveikatingumo vizionierė Eglė Rukšėnaitė teigia, kad šis tarptautinis įvertinimas žymi esminį pokytį sveikatingumo ir medicinos srityje: „ESPA apdovanojimuose Europoje įvertintas mūsų kartu su „Addere Care“ kuriamas projektas parodė, kad ateities medicina nebebus suvokiama tik kaip gydymas.
Mes kuriame visiškai naują „Wellness Asset Class“ kategoriją, kur pirmą kartą pasaulyje integruojami slauga, medicina, SPA, balneologija ir kurortinio sveikatingumo bei dvasinio puoselėjimo filosofija.
Tai koncepcija, keičianti požiūrį į senėjimą, ilgalaikę priežiūrą ir gyvenimo kokybę. Ateities slaugos namai taps ne ligos, o oraus, kokybiško ir emociškai pilnaverčio gyvenimo vieta.“
Išskyrė naują kategoriją – naują Europos standartą
Tarptautinė komisija išskyrė „Addere Care Vilnius“ projektą kaip visiškai naują sveikatos infrastruktūros kategoriją Europoje.
Vertintojų teigimu, tai nėra tiesiog tradicinis SPA projektas – tai naujas Europos standartas, sujungiantis gydymą, emocinę gerovę ir gyvenimo kokybę į vieną integruotą sistemą.
„Addere Care Vilnius“ projekte numatyta daugiau nei 4 400 kvadratinių metrų modernios infrastruktūros su 134 kambariais, „Medical & Mental SPA“ erdvėmis, terapiniais sodais bei specialiai sukurta aplinka ilgalaikei fizinei ir emocinei gerovei užtikrinti. Projekte SPA ir balneologija tampa ne papildoma prabanga, o svarbia terapinio gydymo dalimi.
Tarptautiniai ekspertai akcentavo, kad projektas gali tapti nauju Europos standartu, atsakančiu į sparčiai senstančios visuomenės iššūkius bei keičiančiu supratimą apie slaugos ir ilgalaikės priežiūros ateitį.
Projektas jau sulaukė tarptautinio dėmesio – kitą savaitę į jo oficialų atidarymą Vilniuje atvyksta ir Švedijos Karalienė.
Lietuva įrodo lyderystę sveikatingumo srityje
„Galime didžiuotis, kad Lietuva – viena stipriausių sveikatingumo šalių. Jau ketvirtą kongresą iš eilės lietuviai gauna daugiausiai apdovanojimų, – sako sveikatingumo vizionierė E. Rukšėnaitė. – Lietuvos projektų sėkmė šiame renginyje dar kartą įrodo šalies lyderystę modernios sveikatingumo industrijos srityje bei augantį tarptautinį pripažinimą.“
Dar vienas apdovanojimas atiteko „Eglės sanatorijai“, taip dar kartą patvirtinant Lietuvos, kaip vienos pažangiausių sveikatingumo ir balneologijos krypčių Europoje, poziciją bei specialus prizas įteiktas Gradiali sanatorijai.
„ESPA Innovation Awards 2026“ apdovanojimai laikomi vienais svarbiausių Europos sveikatingumo sektoriuje, vertinančiais inovacijas, medicininio SPA pažangą, tvarius sprendimus bei ateities sveikatos infrastruktūros kryptis.