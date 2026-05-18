Stoginės kieme lengvai nepasistatysite: kada kaimynų sutikimas privalomas, o kada – ne

2026 m. gegužės 18 d. 07:09
Planuojant stoginės statybą svarbu įvertinti ne tik jos vietą sklype, bet ir atstumą iki sklypo ribos bei stoginės parametrus, skelbia Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI).
Anot jų, dažniausiai klausimų kyla statant stogines arčiau sklypo ribos, todėl prieš pradedant darbus verta pasitikrinti reikalavimus – tai padeda išvengti ginčų su kaimynais ir galimų pažeidimų.
„Stoginė – žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės skirtas inžinerinis statinys, kurį sudaro stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų).
Kai stoginė, atskiras stogą turintis inžinerinis statinys, statoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose ir išlaikomas 3 m atstumas iki sklypo ribos, rašytinio besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimo nereikia“, – pažymi VTPSI.
Rašytinis kaimyno sutikimas privalomas:
• statant stoginę arčiau kaip 3 m, tačiau ne arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos (atstumą skaičiuojant horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai bet kurios konstrukcijos, esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis yra didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypo ribos;
• statant stoginę arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos.
„Sodo sklypuose stoginė turi būti statoma ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad ji nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą“, – atkreipia dėmesį specialistai.
