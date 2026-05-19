Kaune atidaromi išskirtiniai globos namai: senjorams – restoranai, reabilitacija ir modernūs kambariai

Atsakydama į šį poreikį, „Gemma“ grupė plečia senjorų globos namų tinklą Lietuvoje, rašoma pranešime žiniasklaidai. Gegužės pabaigoje duris atvers globos namai ant Kauno marių kranto, vasarą Dainavos mikrorajone prasidės 130 vietų globos namų statybos, o plėtros planuose numatyti ir 160 vietų senjorų globos namai Vilniuje.
Šiandienos senjoro poreikius atitinkantys senjorų namai
Investicijos į naujausią projektą – senjorų globos namus „Marių namus“ – sieks 3,5 mln. eurų. Juose galės apsigyventi 74 senjorai, taip pat bus sukurta beveik pusšimtis darbo vietų. Šiuo metu „Marių namuose“ jau prasidėjusi pirminė vietų rezervacija.
Susiję straipsniai
Globos namai duris atvers Vaišvydavoje, Kauno marių regioniniame parke. „Marių namai“, kaip ir kiti bendrovės vystomi projektai, buvo suprojektuoti specialiai senjorų globai, todėl visa infrastruktūra pritaikyta vyresnio amžiaus žmonių poreikiams – beveik 2000 kv. m ploto pastate įrengti tik vienviečiai ir dviviečiai kambariai, ergonomiškos bendrosios erdvės poilsiui ir bendravimui, laisvalaikiui, masažo kabinetas, kineziterapijos salė.
Globos namuose nuolat dirbs ne tik bendrosios praktikos slaugytojai, socialiniai ir individualios priežiūros darbuotojai, užimtumo specialistai, bet ir profesionali reabilitacijos komanda – kineziterapeutai, ergoterapeutai ir masažuotojai, bus atliekamos fizioterapijos procedūros. Kokybiškas senjorų laisvalaikis, sveikata ir komfortas šiuose namuose yra svarbiausi prioritetai.
„Didžiausią dėmesį „Marių namuose“, kaip ir kituose objektuose, skirsime patogios ir saugios aplinkos senjorams kūrimui, privatumo užtikrinimui, geros fizinės būklės palaikymui, sveikatinimui bei emocinei gerovei. Siekiame, kad gyventojų kasdienybė čia išliktų kuo artimesnė jų įprastam gyvenimui – būtų užtikrinama profesionali medicininė priežiūra, kokybiškas laisvalaikis ir visapusiškas dėmesys individualiems poreikiams“, – sakė „Gemma“ „Marių namų“ vadovė Irma Černevičienė.
Vasarą – dar vienos statybos Kaune
Vasaros pabaigoje Kaune, V. Krėvės prospekte bus pradėti statyti 3 500 kv. m ploto, „Gemma“ Dainavos senjorų globos namai. Juose vienu metu galės gyventi iki 130 senjorų.
A++ energinio naudingumo klasės pastatas atitiks tarptautinį BREEAM standartą, patvirtinantį aukštą energinį efektyvumą ir tvarius, aplinkai draugiškus sprendimus. Visame pastate bus užtikrinamas komfortiškas mikroklimatas – įdiegtos pažangios temperatūros ir oro kokybės reguliavimo sistemos. Investicijos į šį projektą sieks daugiau kaip 10 mln. eurų.
Šiuose globos namuose bus įrengti ne tik modernūs vienviečiai ir dviviečiai kambariai, bet ir reabilitacijos salė, masažo kabinetas, restoranas, biblioteka, grožio salonas bei maldos kambarys.
„Mūsų tikslas – kurti ne dar vienus globos namus, bet naują senjorų priežiūros standartą, paremtą ilgalaike verte gyventojams bei jų šeimoms. Matome aiškią kryptį, kuria juda Vakarų Europa, todėl šiuos principus nuosekliai diegiame ir Lietuvoje“, – sako „Care Investments“ direktorius J. Zelba.
Anot jo, vienas svarbiausių kriterijų plėtrai – strategiškai parinkta vieta ir kokybiška infrastruktūra. „Projektus vystome ten, kur žmonėms patogu gyventi ir kur juos lengva pasiekti artimiesiems. Vertiname ne tik sklypo potencialą, bet ir susisiekimą, paslaugų prieinamumą, bendruomenę. Mūsų įgyvendinami projektai – ilgalaikė investicija į gyvenimo kokybę“, – teigia J. Zelba.
Pasak „Care Investments“ vadovo, šiuolaikinė senjorų priežiūra neapsiriboja vien apgyvendinimo paslaugomis: „Rinka keičiasi – šiandien vis didesnę reikšmę turi sveikatinimo paslaugos, užimtumas ir emocinė gerovė, todėl investuojame ne tik į infrastruktūrą, bet ir į gyvenimo kokybę užtikrinančią aplinką bei profesionalią komandą.“
Mato potencialą tolesnei plėtrai
„Gemma“ grupė artimiausiais metais planuoja reikšmingą plėtrą – siekiama kelis kartus padidinti veiklos apimtis ir sukurti daugiau kaip 1000 vietų senjorų globai bei priežiūrai. Bendrovės pasirinkta kryptis – investicijos ne tik į naujus pastatus, bet ir į šiuolaikišką, orią bei žmogaus poreikiams pritaikytą senjorų gyvenimo aplinką.
Įgyvendindama plėtros planus, „Care Investments“ nuolat ieško sklypų ir objektų, kuriuose būtų galima vystyti ne mažesnius kaip 3000 kv. m projektus, skirtus daugiau nei 100 gyventojų.