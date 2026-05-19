Tarp Neries ir miško kils kvartalas, kokio Vilniuje trūko metų metus: pirkėjams ruošia dovanų

„Hanner“ valdybos pirmininko Arvydo Avulio teigimu, projekte „Neries namai“ siekta sukurti išskirtinį gyvenamąjį kvartalą, kokio Vilniaus rinkoje ilgą laiką trūko – nedidelio tankumo, privatų, aukštos architektūrinės kokybės projektą gamtos apsuptyje, tačiau kartu išlaikant patogų ryšį su miesto centru. „Neries namai“ orientuoti į pirkėjus, vertinančius unikalią lokaciją Neries ir miško kaimynystėje, architektūros estetiką bei kokybę.
Projekte „Neries namai“ bus pastatyta 10 mažaaukštės statybos trijų aukštų namų, kuriuose suplanuoti 104 butai. Nors butų plotai projekte numatyti 43–98 kv. m., tačiau pirkėjams bus sudaryta galimybė jungti butus ir kurti erdvesnius, individualius poreikius atitinkančius namus. Trečio aukšto butuose projektuojamos privačios itin erdvios, net iki 50 kv.m. siekiančios stogo terasos.
Kvartale bus suformuotas uždaras, privatus ir saugus vidinis kiemas su poilsio, laisvalaikio bei vaikų žaidimų erdvėmis. Nors kiekvienas namas sieks vos tris aukštus, visuose projektuojami stikliniai liftai, kuriais gyventojai galės patogiai pasiekti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę ir dviračių saugyklas.
Vystytojas akcentuoja, kad projekte didelis dėmesys skiriamas klientų sveikatai, judėjimui ir aktyviam gyvenimo būdui. Šalia drieksis sutvarkytos Neries krantinės bei dviračių takai iki Senamiesčio, todėl tikimasi, kad judėjimas dviračiais gyventojams taps natūralia kasdienybės dalimi. Dėl šios priežasties kiekvienam pirkėjui bus dovanojama dviračių saugykla.
Architektūrinėje koncepcijoje didelis dėmesys skirtas ryšiui su aplinka ir vidinių erdvių kokybei. Pastatų išdėstymas formuoja jaukias skirtingų funkcijų erdves, kurias jungia centrinė pėsčiųjų tako ašis. Kvartalo architektūroje dominuos klinkerio plytelių ir degintos medienos fasadai, erdvūs balkonai bei stogo terasos, sustiprinantys projekto ryšį su gamta ir kuriantys šiltą, šiuolaikišką estetiką.
Papildomą vertę projektui suteikia ir greta planuojamas Žirmūnų žiemos uosto atnaujinimas. Vilniaus savivaldybė skelbia, kad iki 2027 m. pabaigos teritorijoje planuojama sukurti modernią laivybos infrastruktūrą bei naują rekreacinę zoną miestiečiams. Projekte numatytos pontoninės prieplaukos, sutvarkytos krantinės, poilsio erdvės, miško takai ir lauko terasa su kavine.
Butų kainos „Neries namai“ projekte prasideda nuo 6.221 Eur už kv. m, o automobilių stovėjimo vietų kainos – nuo 23.000 Eur. Pirkėjams taip pat bus siūlomi pilnos apdailos sprendimai, leidžiantys išlaikyti vientisą namų estetiką.
Bendros investicijos į projektą sieks 20 mln. Eur.
