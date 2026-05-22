Tujų pjovimo istorijoje Vičiūnuose – netikėtas posūkis: bauda panaikinta, nors pažeidimai pripažinti

Praėjusių metų rugsėjo 15 d. savivaldybei pavaldi įmonė „Kauno švara“ išpjovė tujas, esančias šalia vieno Kruonio g. sklypo. Šios tujos užėmė nedidelį plotą valstybinės žemės, tačiau Kauno apylinkės teismas dar kovo 25 d. priėmė sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant pjauti tujas, tol, kol įsiteisės byloje priimtas teismo sprendimas.
Kauno savivaldybė skundė šį teismo sprendimą, tačiau skundą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas jį atmetė. Vėliau savivaldybė teikė atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui, tačiau ir vėl nepasisekė – skundas atmestas, teismas paliko galioti Kauno apylinkės teismo sprendimą.
„Turime atlikti savo pareigą ir pašalinti savavališkai valstybinėje žemėje pasodintas tujas“, – sakė „Kauno švaros“ atstovė Kristina Parachomikienė.
Susiję straipsniai
Nors UAB „Kauno švara“ tikino, jog tujų išpjovimas – teisėtas, bendrovės veiksmus visiškai kitaip įvertino Kauno apylinkės teismas. Rugsėjo 19 d. nutartimi Kauno apylinkės teisėja Zita Lekečinskienė įmonei paskyrė 500 eurų baudą – jei nutartis būtų įsiteisėjusi, baudą būtų mokėjęs įmonės direktorius.
Ši nutartis neskundžiama aukštesnės instancijos teismui, tačiau asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali prašyti teismo, paskyrusio baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja Inga Ramanauskaitė, byloje buvo gautas UAB „Kauno švara“ prašymas dėl paskirtos baudos panaikinimo. Tačiau spalio 10 d. nutartimi šis prašymas buvo atmestas.
Baudą panaikino
Tačiau po nesėkmių Kauno apylinkės teisme, „Kauno švara“ nepasidavė ir pateikė atskirąjį apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui – šiuo skundu apeliantė prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2025 m. spalio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, panaikinant UAB „Kauno švara“ skirtą baudą. Ir čia pelnė pergalę – Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja nusprendė, jog direktoriui skirtą baudą reikia panaikinti.
Apylinkės teismo sprendimas buvo pagrįstas tuo, jog nors laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos ne „Kauno švarai“, o Kauno miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu, tačiau faktinį pjovimą atlikusi „Kauno švara“ žinojo apie galiojančias apsaugos priemones.
„Teismas, įvertindamas byloje nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasis CPK 18 straipsnyje įtvirtintu įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties privalomumo principu, nutaria, kad nors UAB „Kauno švara“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo, tačiau akivaizdu, kad minėta įmonė buvo informuota ir žinojo apie civilinėje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl privalėjo jas vykdyti (CPK 18 straipsnis)“, – nurodoma rugsėjo 19 d. Kauno apylinkės teismo nutartyje.
Tačiau Kauno apygardos teismas nusprendė kitaip – anot teismo, „Kauno švara“ nebuvo nei atsakovė, nei trečiasis asmuo, draudimas kirsti tujas buvo skirtas ne bendrovei, taip pat teismas „Kauno švarai“ nebuvo nustatęs jokio tiesioginio draudimo. Teismas pažymėjo, kad nors „Kauno švara“ veikiausiai žinojo apie draudimą pjauti tujas, tačiau tai savaime nesukuria teisinės pareigos. Teismas taip pat pasisakė, kad savivaldybė ir „Kauno švara“ nėra tas pats juridinis asmuo, taip pat nėra visiškai aišku, ar savivaldybė davė užduotį atlikti darbus, ar „Kauno švara“ veikė savarankiškai.
Svarbu pažymėti, jog visgi teismas nepasisakė, jog tujų pjovimas buvo teisėtas. Teismo nutartyje nurodoma, jog laikinosios apsaugos priemonės tikrai buvo pažeistos, tačiau, teismo vertinimu, dėl to negalima bausti „Kauno švara“.
Galiausiai teisėjos Žibutės Budžienės sprendimu „Kauno švara“ direktoriui skirta 500 eurų bauda buvo panaikinta. Kadangi byla buvo išnagrinėta apeliacine tvarka, teismo nutartis įsiteisėjo iš karto. Istorijoje padėtas taškas
Galutinį tašką šioje istorijoje padėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT). Ieškovas I. J. dar bandė LAT paduoti kasacinį skundą, prašant peržiūrėti Kauno apygardos teismo 2026 m. kovo 19 d. nutarties peržiūrėjimo. Tačiau LAT balandžio 13 d. nutartimi atsisakė peržiūrėti apygardos teismo nutartį.
„Atsižvelgdama į nurodytas teisės normas, atrankos kolegija daro išvadą, kad nutartis, kuria bauda panaikinama, yra neskundžiama, todėl pateiktą kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2026 m. kovo 19 d. nutarties, kuria panaikinta bauda, atsisakytina priimti“, – nurodė LAT teisėjų kolegija.
Tad panašu, jog baudos „Kauno švara“ direktoriui mokėti neteks. Neseniai paskelbta, kad mirė pareigas ėjęs įmonės direktorius ir į jo vietą jau paskirtas naujas.