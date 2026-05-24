Svajonių namas virto košmaru: milijoninės vertės būstą dabar tenka griauti

75-erių Jeremy ir 80-metė Elaine šiuo metu baigia griauti namą, stovėjusį 7 hektarų valdoje Great Abingtono gyvenvietėje. Sprendimą nugriauti pastatą paliko galioti urbanistikos inspektorius, nusprendęs, kad jis buvo pastatytas pažeidžiant statybos leidimo sąlygas.
Pora buvo gavusi leidimą statyti dviejų aukštų komercinės paskirties pastatą – jame turėjo veikti žirgų veisimo centras ir laboratorija su nedideliu būstu darbuotojams. Tačiau viduje buvo įrengtas komfortiškas gyvenamasis namas su trimis miegamaisiais ir panoraminiais langais.
Zielinskiai pripažįsta, kad kone per vieną dieną prarado milijoną svarų sterlingų ( 1,2 mln. eurų). Pardavę arklides ir sklypą jie tikisi gauti daugiausia 350 tūkst. svarų (apie 410 tūkst. eurų) – sumą, kurios nepakaktų naujam būstui Jungtinėje Karalystėje įsigyti. Dėl to pora planuoja persikelti į Tailandą.
Susiję straipsniai
„Visi, kurie žino šią istoriją, mano, kad tai absurdas. Būsto situacija sudėtinga, o mūsų namas turi būti nugriautas be galimybės apskųsti sprendimą“, – leidiniui „Daily Mail“ sakė Jeremy Zielinskis.
Vietos bendruomenės nuomonės išsiskyrė. Vieni gyventojai mano, kad pora pažeidė taisykles, todėl griovimas buvo neišvengiamas. Kiti reiškia užuojautą ir sako suprantantys sudėtingą šeimos situaciją.
Namo statybos prasidėjo 2017 metais. Zielinskiai pardavė ankstesnį būstą ir statybų metu gyveno namelyje ant ratų. Dokumentuose Urbanistikos inspekcijai jie aiškino, kad pandemija sutrukdė plėtoti planuotą verslą, todėl komercinį pastatą teko pritaikyti gyvenimui.
Tačiau inspektorius Chrisas Prestonas nusprendė, kad pastatas nuo pat pradžių buvo planuojamas kaip gyvenamasis namas, o komercinė veikla vykdyta tik minimaliai.
„Įsikraustėme ten, kai statybos buvo iš dalies baigtos, planuodami pirmame aukšte vykdyti veiklą, o antrame gyventi“, – aiškino Jeremy Zielinskis.
Griovimo darbai turėtų būti baigti iki šio mėnesio pabaigos. Pora tikina, kad nebūtų tęsusi projekto, jei būtų žinojusi, kad pažeidžia įstatymus.