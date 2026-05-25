Nidoje parduota buvusi Vladimiro Romanovo vila: suma – įspūdinga

2026 m. gegužės 25 d. 10:27
Bendrovė „Boslita Investment“ už 3,33 mln. eurų privatiems asmenims pardavė buvusią verslininko Vladimiro Romanovo vilą Nidoje, skelbia „Verslo žinios“.
Portalo duomenimis, poilsio pastatas Purvynės gatvėje daugiau nei penkerius metus priklausė minėtai įmonei, o ši namą įsigijo už 2,15 mln. eurų varžytinėse 2021 m.
Pasak pardavėjų atstovo, nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovės „Baltic Sotheby‘s International Realty“ eksperto Roberto Karaliaus, 3,33 mln. eurų sandoris, įvykęs šių metų kovo pabaigoje, yra brangiausias susitarimas dėl privataus namo Neringoje.
Įmonė „Boslita Investment“ nuo 2020 m. įsigijo ir valdė įvairius nekilnojamojo turto objektus Vilniuje, Kaune bei Lazdijų rajone, susijusius su V. Romanovu ir jo šeima.
Šiuo metu dalis jų parduota.
V. Romanovas buvo pagrindinis 2013 m. žlugusio Ūkio banko akcininkas.
