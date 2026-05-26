Naujasis Vilniaus pastatas – geriausias Centrinėje ir Rytų Europoje: pelnė keturis apdovanojimus

Varšuvoje vykusioje apdovanojimų ceremonijoje projektas pripažintas geriausiu keturiose kategorijose: „Geriausias biurų pastatas (angl. 2026 best ofice project)“, „Geriausias daugiafunkcinis projektas (2026 best mixed use project)“, „Tvariausias metų projektas (angl. 2026 ESG champion)“ ir „Geriausias metų pastatas (angl. 2026 building of the year)“. Šis atvejis unikalus, nes per 24 metų CEEQA istoriją nei vienas projektas iki šiol nebuvo gavęs keturių apdovanojimų.
„Central and Eastern European Real Estate Quality Awards“ (CEEQA) yra laikomi solidžiausiais nekilnojamo turto apdovanojimais šiame regione. Kasmet apdovanojimai įteikiami geriausiai įgyvendintiems nekilnojamo turto projektams, kompanijoms bei profesionalams, kurie renkami ir vertinami 11-oje Centrinės ir Rytų Europos šalių.
Projektus vertina komisija, sudaryta iš lyderiaujančių nekilnojamo turto sektoriaus atstovų. „Tai svarbus įvertinimas ne tik mūsų komandai, bet ir visam Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriui.
Šis pasiekimas rodo, kad Vilniuje vystomi projektai gali konkuruoti ir būti pripažinti tarp stipriausių visame regione“, – sako „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis. Iki šiol CEEQA apdovanojimus buvo pelnę tik du Lietuvos projektai – 2004 metais prekybos ir verslo centras „Europa“, o 2013 metais viešbutis „Kempinski“.
Į „Business Stadium Central“ projektą investuota daugiau kaip 66 mln. eurų. 24 tūkst. kvadratinių metrų ploto verslo centrą sudaro du modernūs pastatai, išsiskiriantys dinamiškomis formomis, išraiškingomis linijomis ir futuristine architektūra. Tai pirmasis „Zaha Hadid Architects“ įgyvendintas projektas Lietuvoje.
Kuriant projektą ypatingas dėmesys buvo skirtas ne tik architektūrai, bet ir žmogaus gerovei. Verslo centre suplanuotos erdvios terasos ir balkonai, žiemos sodas su atskira ekosistema, žaliosios zonos bei daugiau nei 5 tūkst. kvadratinių metrų viešoji aikštė su amfiteatru, fontanais ir poilsio erdvėmis. Viršutiniuose pastato aukštuose įrengtas sveikatingumo centras su SPA, 25 metrų plaukimo baseinu ir panoraminiais vaizdais į Gedimino pilį bei Vilniaus senamiestį.
„Business Stadium Central“ yra subūrusi stiprią tarptautinių ir Lietuvos įmonių bendruomenę. Verslo centre įsikūrė technologijų, medicinos, kūrybos ir paslaugų sektorių bendrovės, tarp jų – „Novo Nordisk“, „VMG Group“, „Apex Alliance“, medicinos centras „Hila“, sveikatingumo centras „Youdek“, kelionių organizatorius „Makalius“.
