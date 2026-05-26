Užbaigta Kauno rotušės aikštės rekonstrukcija: kas nuo šiol bus kitaip?

„Prieš kelerius metus naujomis spalvomis atgimė „baltąja gulbe“ vadinama rotušė. Kiek anksčiau sutvarkėme Vilniaus gatvę. Natūralu, kad pokyčiai Rotušės aikštėje buvo tik laiko klausimas. Dabar čia kur kas jaukiau ir patogiau.
Norime, kad Senamiestis trauktų žmones, todėl galiu patikinti, kad darbų dar tikrai bus. Metų pradžioje parengta išsami gatvių atnaujinimo urbanistinė ir architektūrinė galimybių studija. Pagal ją bus sprendžiama, kaip ateityje turėtų būti tvarkomos istorinės miesto dalies arterijos“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Rotušės aikštėje, prižiūrint archeologams, atnaujintos požeminės komunikacijos. Čia atlikti vieni didžiausių tokio pobūdžio archeologinių kasinėjimų – ištyrinėtas 4 tūkst. kv. metrų plotas.
Erdvės atgimimas
Po rekonstrukcijos esama važiuojamoji dalis aplink aikštę išliko grįsta akmenimis. Likusioje erdvėje įrengta granito danga.
Aikštės grindinys – vienodo aukščio, be bortelių ar kitų iškilumų. Lygiagrečiai atnaujintas „šulinio“ fontanas ties Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia – sunkiai prieinamas ir šešėlyje skendėjęs objektas pakeistas iš grindinio trykštančiomis vandens srovėmis.
Pagal architektų viziją sutvarkytoje aikštėje sukurtos skirtingų dydžių žalumos salelės. Jas apjuosė žiedo formos suoleliai. Dviratininkų patogumui įrengti dviračių stovai, atnaujintas apšvietimas.
Centrinis erdvės plotas pritaikytas šventėms, koncertams ir kitiems renginiams. Čia pat galės įsikurti paviljonai, turgeliai.
Praėjusį savaitgalį Rotušės aikštė buvo pilna gyvybės: tapo Kauno 618-ojo gimtadienio dalimi – čia vyko „Open-Air“ diskoteka.
Parkavimo pokyčiai
Užbaigus Rotušės aikštės rekonstrukciją, grįžtama prie ankstesnės parkavimo tvarkos – neliko laikinai įrengtos oranžinės automobilių stovėjimo zonos.
Dabar aikštė ir jos prieigos priklauso Senamiesčio rinkliavos zonai, todėl čia parkavimas valandai kainuoja 2 eurus. Atvykstantieji asmeniniais reikalais papildomai pinigų neišleidžia, nes į Sumažintos taršos zonos mokestį įskaičiuota pirmoji valanda už automobilio stovėjimą.
Senamiesčio zonoje tarp Santakos parko ir Birštono gatvės, į kurią pateks Rotušės aikštė ir jos prieigos, rinkliava renkama visomis dienomis visą parą.