Klaipėdiečiai apie šią vietą pasakojo šiurpias istorijas – dabar čia jau nebebijo užsukti vakarais

Netvarka ir neprašyta asocialių žmonių kaimynyste šioje vietoje ilgai skundėsi Šiaulių gatvės gyventojai.
– Čia dar tarybiniais laikais buvo pradėtos, kalbėta, kad baseino statybos, tačiau vėliau viskas sustojo ir beveik keturis dešimtmečius čia niekas nevyko. Per tą laiką teritorija apaugo medžiais ir krūmais, plytas išnešiojo gyventojai, o tarp likusių pamatų benamiai buvo įsirengę lovas, gultus, – naujienų portalui VE.lt pasakojo klaipėdietė Marija.
Anot jos, šioje vietoje nuolat rinkdavosi benamiai, vyko išgertuvės, aplink buvo pilna šiukšlių.
– Mėtydavosi panaudoti švirkštai. Vakarais net baisu buvo pro šalį praeiti – vengdavome šios vietos, – teigė pašnekovė.
Šiuo metu teritorija jau visiškai išvalyta. Buvusi statybvietė išlyginta, pašalinti krūmai ir menkaverčiai želdiniai, palikti tik didesni medžiai.
Pasirodo, sutvarkyti šią vietą kainavo palyginti nedaug.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigė, kad griovimo ir teritorijos valymo darbus atliko bendrovė „Vaidva“. Pasak jos, visi darbai kainavo apie 8 tūkst. eurų.
Anot I. Kubilienės, kol kas šioje teritorijoje daugiau darbų – takų ar papildomos infrastruktūros – neplanuojama. Tačiau ji priminė, kad netoliese, kitoje Draugystės parko dalyje, šiuo metu vykdomi kompleksinės poilsio zonos įrengimo darbai.
Teritorija bus ne tik sutvarkyta, bet ir pritaikyta gyventojų laisvalaikiui. Planuojama įrengti apie 4 tūkst. kvadratinių metrų ploto laisvalaikio erdvę, skirtą įvairaus amžiaus gyventojams.
Čia atsiras daugiafunkcė futbolo ir krepšinio aikštelė, lauko treniruoklių bei gimnastikos zonos, vaikų žaidimų aikštelė. Taip pat bus įrengti suoliukai, dviračių stovai, pikniko stalai.
Teritorijoje numatytas apšvietimas ir vaizdo stebėjimo kameros, siekiant užtikrinti saugumą bei gyventojų komfortą. Taip pat planuojama pasodinti naujų želdinių.
Darbus vykdo įmonė „Tilta“, o juos planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. Bendra projekto vertė siekia apie 600 tūkst. eurų.