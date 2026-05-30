Klaipėdoje atgimęs istorinis pastatas taps tikru traukos centru: jau aišku, kas įsikurs viduje

„Šiuo metu vyksta pridavimas valstybinei komisijai“, – trečiadienį sakė M. Jocys.
Jo teigimu, pastate Žvejų gatvėje 2 bus įrengtas viešbutis ir maitinimo įstaiga, jie savo veiklą turėtų pradėti birželį.
„V. Paulius & Associates“ vadovas sako, kad viešbutį valdys pati bendrovė, o maitinimui skirtos patalpos yra išnuomotos.
Socialiniuose tinkluose platinamos reklamos skelbia, kad pirmajame pastato aukšte veiks restobaras „Salamander“ bei baras „Bromas“, jų iškabos jau kabo ant pastato sienos palei Biržos tiltą. Į VE.lt raštu pateiktus klausimus apie būsimą veiklą atsakymai nebuvo atsiųsti.
Prieš dvi savaites ant pastato fasado atsirado istorinis pavadinimas – „Salamander“.
Taip vadinosi nuo XX amžiaus pradžios kelis dešimtmečius Klaipėdoje veikusios Vokietijos batų siuvimo ir prekybos įmonės „Salamander“ parduotuvė. „V. Paulius & Associates“ pastato projektą rengė atsižvelgdama į architektūrinio konkurso rezultatus.
Kaip teigiama Klaipėdos krašto gido interneto svetainėje, šiame sklype XVI–XVII amžiuje veikė prekių svarstyklės, vėliau jų pastate įsikūrė gyventojai. Namas per sovietų lėktuvų bombardavimą Antrojo pasaulinio karo metu buvo apgadintas ir nugriautas 1947 metais, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir pradėjus tyrimus archeologai atkasė pamatus.
Būtent ant jų ir suprojektuotas imitacinis atstatymas.
