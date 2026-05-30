BūstasNekilnojamasis turtas

Klaipėdoje atgimęs istorinis pastatas taps tikru traukos centru: jau aišku, kas įsikurs viduje

2026 m. gegužės 30 d. 07:44
Valdas Pryšmantas
Projektą vystančios Klaipėdos statybų, nekilnojamojo turto operacijų ir kitų veiklų bendrovės „V. Paulius & Associates“ vadovas Mindaugas Jocys naujienų portalui VE.lt sakė, kad šiuo metu pastatą tikrina valstybinė komisija.
Daugiau nuotraukų (3)
„Šiuo metu vyksta pridavimas valstybinei komisijai“, – trečiadienį sakė M. Jocys.
Jo teigimu, pastate Žvejų gatvėje 2 bus įrengtas viešbutis ir maitinimo įstaiga, jie savo veiklą turėtų pradėti birželį.
„V. Paulius & Associates“ vadovas sako, kad viešbutį valdys pati bendrovė, o maitinimui skirtos patalpos yra išnuomotos.
Susiję straipsniai
Naujasis Vilniaus pastatas – geriausias Centrinėje ir Rytų Europoje: pelnė keturis apdovanojimus

Naujasis Vilniaus pastatas – geriausias Centrinėje ir Rytų Europoje: pelnė keturis apdovanojimus

Kaune sparčiai kyla vienas ambicingiausių projektų Lietuvoje: vaizdai statybvietėje jau stebina

Kaune sparčiai kyla vienas ambicingiausių projektų Lietuvoje: vaizdai statybvietėje jau stebina

Užbaigta Kauno rotušės aikštės rekonstrukcija: kas nuo šiol bus kitaip?

Užbaigta Kauno rotušės aikštės rekonstrukcija: kas nuo šiol bus kitaip?

Socialiniuose tinkluose platinamos reklamos skelbia, kad pirmajame pastato aukšte veiks restobaras „Salamander“ bei baras „Bromas“, jų iškabos jau kabo ant pastato sienos palei Biržos tiltą. Į VE.lt raštu pateiktus klausimus apie būsimą veiklą atsakymai nebuvo atsiųsti.
Prieš dvi savaites ant pastato fasado atsirado istorinis pavadinimas – „Salamander“.
Taip vadinosi nuo XX amžiaus pradžios kelis dešimtmečius Klaipėdoje veikusios Vokietijos batų siuvimo ir prekybos įmonės „Salamander“ parduotuvė. „V. Paulius & Associates“ pastato projektą rengė atsižvelgdama į architektūrinio konkurso rezultatus.
Kaip teigiama Klaipėdos krašto gido interneto svetainėje, šiame sklype XVI–XVII amžiuje veikė prekių svarstyklės, vėliau jų pastate įsikūrė gyventojai. Namas per sovietų lėktuvų bombardavimą Antrojo pasaulinio karo metu buvo apgadintas ir nugriautas 1947 metais, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir pradėjus tyrimus archeologai atkasė pamatus.
Būtent ant jų ir suprojektuotas imitacinis atstatymas.
KlaipėdaDanėistorinis pastatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.