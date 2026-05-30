Prancūzijoje daugiabutis buvo pastatytas vos per 34 dienas

Projektas „ViliaSprint“ tapo reikšmingu žingsniu statybų sektoriuje. Trijų aukštų name įrengta 12 socialinių būstų, o jo statyboms pasitelktas milžiniškas 3D spausdintuvas. Įdomu tai, kad šalia stovi labai panašus tradiciniu būdu statytas daugiabutis, kurio statybos užtruko trimis mėnesiais ilgiau.
Projektą vystė bendrovė „Plurial Novilia“, architektūrinę koncepciją sukūrė „HOBO Architecture“, o statybos darbus atliko „PERI 3D Construction“. Pastaroji naudojo Danijos bendrovės COBOD sukurtą BOD2 spausdintuvą – vieną pažangiausių tokio tipo įrenginių pasaulyje.
Statinio sienos ir laikančiosios konstrukcijos buvo spausdinamos tiesiai statybvietėje. Spausdintuvas sluoksnis po sluoksnio formavo sienas iš specialaus cemento mišinio. Iš pradžių buvo planuota, kad šis procesas užtruks apie 50 dienų, tačiau darbai baigti gerokai greičiau – vos per 34 dienas. Visą procesą prižiūrėjo tik trys specialistai.
Tiesa, po spausdinimo darbų dar reikėjo tradicinių statybos etapų – sumontuoti stogą, langus, inžinerines sistemas, atlikti vidaus įrengimą. Šie darbai prasidėjo 2025 metų kovą ir buvo užbaigti šių metų pradžioje.
Pasak projekto autorių, būtent 3D spausdinimas leido įgyvendinti neįprastą architektūrinę idėją. Pastatas išsiskiria lenktomis fasado linijomis ir užapvalintomis formomis, kurios tradicinėje statyboje būtų gerokai brangesnės.
Be to, optimizuota konstrukcija leido sumažinti betono kiekį maždaug dešimtadaliu. Pastate taip pat panaudotos energiją taupančios technologijos: perlito izoliacija, medinės balkonų konstrukcijos, 500 kvadratinių metrų saulės elektrinės moduliai bei hibridinė šildymo sistema, jungianti dujinį katilą ir šilumos siurblį.Skaičiuojama, kad pastatas pats pasigamina apie 60 proc. reikalingos energijos ir atitinka griežtus Prancūzijos tvarios statybos reikalavimus.
Bendras namo plotas siekia 800 kvadratinių metrų. Visi 12 butų turi atskirus balkonus.
Projektą įgyvendinę partneriai jau žvelgia į ateitį. Jie planuoja dar ambicingesnį statinį, kuriame būtų apie 40 butų. Tam ketinama vienu metu naudoti du 3D spausdintuvus. Tikimasi, kad tai leis statybų laiką sutrumpinti net keturis kartus ir dar labiau sumažinti išlaidas.
Nors 3D spausdinti namai pasaulyje jau nebėra naujiena, tokio masto daugiabučių projektų vis dar nedaug. Todėl Prancūzijoje iškilęs „ViliaSprint“ šiandien laikomas ne tik didžiausiu tokio tipo pastatu Europoje, bet galbūt ir vienu didžiausių pasaulyje.
