Apleista Vilniaus teritorija virs įspūdingu skveru – vaikams, suaugusiesiems ir augintiniams

Sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovės Vilniaus vystymo kompanijos parengtame projekte teritorijoje prie Kauno g. 24A pastato numatyta šunų aikštelė bei vaikams ir suaugusiesiems skirta erdvė su žaidimų aikštele ir aktyvaus laisvalaikio zona.
„Bendruomenės įsitraukimas miestui yra itin svarbus – būtent gyventojai geriausiai žino, kokių erdvių ir sprendimų reikia jų kasdieniam gyvenimui. Šis projektas gimė iš pačių vilniečių iniciatyvos, todėl jis atspindi realius bendruomenės poreikius ir lūkesčius.
Tokios idėjos ne tik padeda kurti patrauklesnę aplinką, bet ir stiprina žmonių ryšį su savo rajonu bei skatina aktyviau įsitraukti į miesto kūrimą“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Iniciatyva, kilusi iš bendruomenės
Projekto iniciatyva kilo iš dalyvaujamojo biudžeto konkurse „Dalyvauk! Vilnius“ pateiktos idėjos, kuria buvo pasiūlyta Naujamiestyje aplink galingą ilgaamžį liepos medį įrengti natūralistinę žaidimų aikštelę.
Nors ši idėja konkurse nelaimėjo, jos aktualumas bei stiprus bendruomenės palaikymas paskatino savivaldybę skirti dėmesį šiai vietai ir ieškoti galimybių šioje Naujamiesčio dalyje įrengti naują viešąją erdvę.
Netoliese nuo pirminės idėjos vietos, kvartalo gilumoje tarp privačių sklypų ir pastatų buvo rastas laisvas ir nenaudojamas valstybinės žemės plotas, kuriam nuspręsta pritaikyti pirminę idėją. Nuo 2025 metų Vilniaus vystymo kompanijos specialistai kartu su gyventojais vystė būsimos viešosios erdvės sprendinius, siekdami, kad nauja traukos vieta būtų kuo patrauklesnė, funkcionalesnė ir geriausiai atitiktų vietos gyventojų lūkesčius.
Šiuo metu teritorija yra gana apleista, tvarkinga tik apatinė teritorijos dalis, kurioje yra naujai pasodinti medžiai – himalajiniai beržai, yra suformuotas gėlynas. Viršutinės teritorijos dalį dalinai juosia aukšta betoninė tvora.
„Mūsų komanda, kartu su bendruomene kurdama šią viešąją erdvę, pastebėjo, kad nors teritorija yra patrauklioje vietoje, ji nėra pakankamai patogi naudojimui. Todėl projektuojamą erdvę kartu nusprendėme pritaikyti gyventojų trumpalaikiam poilsiui – sudaryti sąlygas patogiam ir intensyviam naudojimui, pašalinant esamus trūkumus ir išnaudojant natūralius teritorijos privalumus. Atsižvelgiant į vietovei būdingą aukščių skirtumą ir dinamišką reljefą, radome sprendimą esamą šlaitą pritaikyti žaidimų įrenginiams bei amfiteatrui. Viršutinė sklypo terasa numatyta takams ir šunų vedžiojimo aikštelei, o apatinė dalis – aktyviam ir pasyviam gyventojų poilsiui bei vaikų žaidimų erdvei“, – sako Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Jauki ir funkcionali aplinka vaikams, suaugusiesiems bei augintiniams
Viršutinėje sklypo dalyje kuriama šunų zona su smėlio ir vejos danga. Čia numatomi paprasti, minimalistiniai elementai – akmenys, mediniai rąstai, o palei pievos kraštą vingiuoja suolas, skirtas šunų šeimininkams. Teritorija aptveriama 1,6 m tvora, o privatumą sustiprina skroblų gyvatvorė. Prie įėjimo projektuojama nedidelė „laukiamoji“ erdvė šunims ir jų šeimininkams trumpam sustoti prieš patenkant į pagrindinę zoną.
Centrinėje sklypo dalyje įrengiama daugiafunkcė vaikų žaidimų aikštelė, formuojama iš natūralių medžiagų ir pritaikyta įvairaus amžiaus vaikams. Ji organiškai įsilieja į esamą reljefą, apimdama žemutinę zoną, šlaitą ir dalį viršutinės terasos.
Žemutinėje dalyje formuojama smėlio zona su mediniais ir virviniais žaidimų elementais. Pagrindinis akcentas – didelis daugiafunkcis medžio ir virvių įrenginys, skirtas intensyviam naudojimui. Jį papildo kiti panašaus stiliaus elementai, kuriantys vientisą žaidimų aplinką. Visą erdvę juosia 40 cm aukščio mediniai mini kelmai, kurie kartu tarnauja ir kaip sėdėjimo vietos. Pagal bendruomenės prašymą vaikų smėlio erdvė ir takas link šunų aikštelės specialiai projektuojami toliau vienas nuo kito bei yra atskiriami amfiteatro ir bendruomenės zona, kad šių dviejų lankytojų grupių srautai galėtų nesusikirsti.
Šlaitas išnaudojamas aktyvioms veikloms – čia įrengiama 3 m aukščio čiuožykla, laipteliai ir paprasti lipimo elementai. Viršutinėje terasoje projektuojami batutai, pusrutulio formos įrenginiai ir nusileidimo čiuožykla, jungianti skirtingus lygius. Dėl reljefo ypatumų šioje dalyje naudojama natūralios spalvos guminė danga, užtikrinanti saugumą, stabilumą ir patogų naudojimą.
„Didelis malonumas prikelti šiuo metu apleistą erdvę naujam gyvenimui – ypač tada, kai jaučiamas stiprus vietos gyventojų įsitraukimas: jų idėjos, palaikymas ir tikėjimas šiuo pokyčiu. Tikimės, kad atsinaujinusi erdvė taps jaukia susitikimų vieta, burianti ir džiuginanti visą Naujamiesčio bendruomenę“, – teigia projektą su komanda kūrusi kraštovaizdžio architektė Gabija Akelė.
Teritorijoje taip pat planuojama bendruomenės zona, kuri apima pievelę piknikams ar kamuolio žaidimams, stalo teniso aikštelę, dalinai grįstą erdvę renginiams ir amfiteatrą. Pievelėje bus įrengti hamakai ramiam poilsiui, keletas staliukų susitikimams ar pietums lauke.
Taip pat projektuojama medinė apžvalgos terasa, kurios pagrindinis akcentas – esamas uosialapis klevas, augantis terasos centre. Nors šis medis yra invazinis, jis nėra šalinamas, kadangi jis teikia didelę vertę skverui – didelę lają pavėsio ir žalumos mėgėjams.
Teritorijoje planuojamas apšvietimas, patogūs takai ir harmoninga mažoji architektūra. Skveras pritaikomas įvairių galimybių turintiems žmonėms – saugiam ir patogiam patekimui iš žemutinės terasos į viršutinę projektuojamas pandusas.
Projekto bendraautoriai – Vilniaus vystymo kompanijos kraštovaizdžio architektė Gabija Akelė, architektė Indrė Grabauskaitė, konstruktoriai Nikolaj Moškov ir Kęstutis Sakalauskas, inžinieriai Diana Gamulėnė, Eglė Budukevičienė, Vaidas Kisielius. Taip pat talkino inžinierius Gintautas Barysas. Projekto vadovės – Justė Sakalauskaitė, Viktorija Bogdanovienė.
