Palangiškis užsimojo pakeisti kurortą: naujam gyvenimui prikelia vietas, kurias prisimena ištisos kartos

Gimęs ir užaugęs prie jūros, Palangą mylintis Albertas, šią vasarą visus poilsiaujančius kviečia užsukti į Vytauto gatvės širdį – atnaujintą „Rąžę“ ir „Naglį“ – dvi erdves, kurios, planuojama, neužsidarys ir šaltuoju sezonu. Verslininkas siekia atskleisti kitokį Palangos veidą bei paversti šias vietas kertiniais miesto kultūros taškais ne tik su istorija, bet ir prasme.
Legendinis „Naglis“ daugeliui asocijuojasi su triukšmingais vakarais. Seniau jis buvo žinomas kaip naktinio gyvenimo ir vakarėlių epicentras.
Bohemišką ir su laisve siejamą kultūrinį kodą siekiama išlaikyti ir šių laikų „Naglyje“.
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„Mes nenorime būti tiesiog dar vienas baras Palangoje. Barų čia užtenka. Mes kuriame erdvę, kurioje žmogus jaučiasi laisvas būti savimi. Visai nesvarbu, jis ateis pažiūrėti sporto varžybų, papietauti, į muzikos, degustacijos renginį, ar tiesiog vienas pasėdėti su knyga. Mums svarbu, kad jis jaustųsi laisvas, savas ir priimtas, būtent toks, koks tądien jis yra“, – sako Albertas.
Pasak įkūrėjo, „Naglis“ bus vieta, kuri asocijuojasi ne tik su renginiais, maistu, bet ir su tolerancija ir atvirumu.
„Į Palangą visais laikais žmonės atvažiuoja pabėgti nuo kasdienybės, rutinos, persikrauti ir pailsėti. Bet bent trumpam bėgant nuo kasdienybės, nereikia bėgti nuo tikrojo savęs“, – įsitikinęs A. Martinaitis.
Legenda, iškilusi septintajame dešimtmetyje
Kavinė „Rąžė“ – dar viena legenda, iškilusi maždaug septintajame dešimtmetyje. Žmonės čia pietaudavo – tai buvo viena ilgiausiai veikusių ir geriausiai žinomų kavinių mieste, garsėjo savo lauko terasa ir modernia architektūra.
„Vyresnieji tikriausiai vis dar prisimena legendinį „Rąžės“ sultinį su pyragėliais. Tai buvo viena populiariausių susitikimų ir pasimatymų vietų. Nostalgijos nubraukti nenorime, priešingai – šią istoriją norime atgaivinti ir stengsimės, kad „Rąžė“ ir vėl taptų vieta, kurioje be jokio preteksto tiesiog gera prisėsti su draugais“, – teigia legendinės „Rąžės“ vadovas.
Originalioji kavinė neišliko, o rekonstruotas pastatas šį birželį švęs dešimtmetį, per kurį vieta vis transformavosi kartu su besikeičiančia Palanga. Naujoji „Rąžė“ Palangoje jau žinoma kaip vieta, į kurią užsuka ieškantys kokybiškos elektroninės muzikos.
„Elektroninė muzika ir jos renginiai tikrai išliks. Tačiau su komanda matome, kad kavinės potencialas iki šiol nebuvo išnaudojamas pilnai. Norime, kad ji būtų gyva ir dienos metu, kai atsiskleidžia visai kitokia šios vietos energija. Dabar savo rytą čia bus galima pradėti gardžia kava, sekmadieniais vyks blusturgiai ir vintažo turgūs, vietinių kūrėjų mugės. Norint užsukti, nebereikės laukti savaitgalio“, – sako Albertas.
Sezono metu „Rąžė“ svečių lauks kone kasdien: atvykstantys gali tikėtis muzikos, stand-up comedy renginių, kino vakarų, populiarių pokalbių formato įvykių ir tattoo pop-up – tatuiruočių meno festivalis, kuomet tatuiruočių meistrai reziduos ir klientus priims „Rąžės“ erdvėse.
Ne tik pramogos, bet ir sveika gyvensena
Albertas ne tik suteiks naują gyvenimą legendinėms vietoms, bet kurs visadienį užimtumą atostogaujantiems ar vasarą planuojantiems nuotoliu dirbti iš Palangos.
„Sveika gyvensena savimi besirūpinančiam žmogui yra ne mada, o gyvenimo būdas. Ant jūros kranto veiks pirtis, kuri taps ryto ritualu ar garo ir šalto Baltijos vandens atsipalaidavimu prieš poilsį. Pats nuolat ir daug sportuoju, todėl tęsime ir savo iniciatyvą „Žmonės sportuoja“. Tai įvairios mankštos, bėgimas pajūriu, aktyvaus gyvenimo būdo renginiai, kviečiantys pajudėti. Palanga nuostabi tuo, kad turi viską, ko reikia ilgaamžiškumui – gaivią jūrą, gryną orą, raminantį mišką. Visa tai sujungsime“, – džiaugiasi Albertas.
Visos vietos veiks tarsi ekosistema. Rytą pradėjus sportu, pasimėgauti kava verta „Rąžėje“, pietums bus galima rinktis vieną iš keturių „Naglio“ maisto vietų, vakare sugrįžti čia pasižiūrėti pasaulio futbolo čempionato rungtynių, o naktį šokiams ir vėl persikelti į „Rąžę“ ar prieš miegą išsimaudyti pirtyje.
Kodėl dabar?
Pasak A. Martinaičio, Palanga keičiasi, modernėja, infrastruktūra auga, turistų srautai išlieka stabilūs, bet kultūrinis turinys neretai sukasi apie tą patį – paplūdimys, Basanavičiaus gatvė, vakarinė programa. Jaunoji karta – tiek vietiniai, tiek svečiai – nori prasmingiau, įdomiau.
„Žinome, kas vyksta Vilniuje, Kaune, su komanda lankome naujus renginių ir kultūros formatus didžiosiose Europos sostinėse. Negaliu leisti, kad gimtasis miestas, Palanga, užstrigtų 2005-uosiuose. Čia gyvena žmonės, kuriems kokybiška vieta reikalinga ištisus metus, o vasarą čia atvažiuoja žmonės, kurie nori kur kas daugiau nei cepelinų ir karaoke“, – teigia Albertas.
Alberto svajonė – kad jaunimas net iš sostinės sakytų: važiuojam į Palangą, ten visko tiek įdomaus vyksta.
„Sieksiu, kad Palanga jaunam ir moderniam žmogui būtų ne tik sezoninė kryptis, bet nuolatinė kultūrinė destinacija. Palanga visada buvo apie jūrą. Noriu, kad ji būtų ir apie žmones“, – sako A. Martinaitis.