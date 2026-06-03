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Štai kaip už atlygį buvo „tvarkomi“ statybų dokumentai: Vilniaus rajono gyventojai – teismo nuosprendis

2026 m. birželio 3 d. 11:23
Vilniaus regiono apylinkės teismas pripažino Vilniaus rajono gyventoją J. D. kalta dėl dokumentų klastojimo ir disponavimo suklastotais dokumentais. Teismo duomenimis, moteris kelerius metus klastojo įvairius statybų dokumentus ir juos teikė per statybos leidimų bei valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, rašoma pranešime spaudai.
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Už 34 nusikalstamų veikų epizodus teismas J. D. skyrė dvejų metų laisvės apribojimo bausmę. Bausmės vykdymo laikotarpiu ji privalės dalyvauti elgesio pataisos programoje bei neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus žmonėmis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais asmenimis. Be to, nuteistajai skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 3000 eurų įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė. Tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Bylos duomenimis, J. D. už atlygį teikė dokumentų įkėlimo į sistemą „Infostatyba“ paslaugas. Šiais dokumentais buvo grindžiami prašymai patvirtinti statybos užbaigimo ar paskirties keitimo deklaracijas.
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Tyrimo metu nustatyta, kad 2019–2021 metais moteris klastojo statybą leidžiančius dokumentus, geriamojo vandens kokybės tyrimų išvadas, vandens cheminės analizės protokolus bei kitus dokumentus ir juos teikė per informacinę sistemą, siekdama, kad deklaracijos būtų patvirtintos.
Nustatyta, kad į sistemą „Infostatyba“ buvo įkelta daugiau nei 40 suklastotų dokumentų. Nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti 32 asmenys.
Teismas konstatavo, kad nusikalstami veiksmai sukėlė neigiamų pasekmių. Kai kuriais atvejais deklaracijos ir registracijos duomenys vėliau buvo ginčijami, tikrinami arba panaikinti, o dalis už paslaugas sumokėjusių asmenų taip ir nesulaukė tinkamai sutvarkytų dokumentų.
Taip pat buvo patenkintas vieno nukentėjusiojo civilinis ieškinys – nuteistoji privalės atlyginti jo patirtą turtinę ir neturtinę žalą.
Vilniaus regiono apylinkės teismo 2026 m. gegužės 7 d. nuosprendis jau yra įsiteisėjęs.
statybos leidimasklastotėInfostatyba
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