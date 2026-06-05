27-erių mergina laimėjo negyvenamą salą Švedijoje: tačiau yra viena svarbi sąlyga

Mergina tapo vienintele Marsteno salos globėja. Nedidelė, maždaug 180 metrų ilgio ir 50 metrų pločio sala plyti vakarinėje Švedijos pakrantėje, beveik šeši kilometrai nuo žemyno. Joje nėra nei gyvenamųjų namų, nei infrastruktūros – tik uolos, jūros paukščiai ir laukinė gamta.
Teisę globoti salą M. Wiskemann laimėjo dalyvaudama Švedijos turizmo agentūros „Your Swedish Island“ iniciatyvoje. Į konkursą buvo pateikta daugiau kaip 2200 paraiškų iš 100 pasaulio šalių, o laimėtojais tapo vos penki žmonės.
Vis dėlto mergina netapo salos savininke. Jai suteikta vienerių metų naudojimosi ir globos teisė. Be to, pagal Švedijoje galiojančią visuotinės prieigos prie gamtos teisę kiti žmonės taip pat gali lankytis saloje.
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Marstenas garsėja ne žmonių bendruomene, o kormoranų kolonija. Būtent šie paukščiai saloje įsikūrė dar praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje ir tapo pagrindiniais jos gyventojais. Į salą galima patekti tik baidare arba irklente.
M. Wiskemann pasakoja, kad Švedija ją žavi jau daugelį metų. Baigusi mokyklą ji mokėsi švedų kalbos, o vėliau metus gyveno Stokholme. Konkurse ji dalyvavo pateikusi trumpą vaizdo įrašą apie tai, kaip Švedijos gamta įkvepia jos kūrybą.
Pirmąją kelionę į salą studentė planuoja surengti rudenį. Ji tikisi čia semtis įkvėpimo savo baigiamajam iliustracijos studijų projektui ir daugiau laiko praleisti gamtoje.
„Prabanga nebūtinai reiškia prabangius daiktus. Kartais tai tiesiog laikas, erdvė ir galimybė pabūti vienam“, – tokią idėją akcentavo konkurso organizatoriai, pristatydami iniciatyvą.
Šaltinis „The Times“