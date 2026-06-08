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Aukcione – butas Klaipėdos centre už mažiau nei 26 tūkst. eurų

2026 m. birželio 8 d. 11:37
Valdas Pryšmantas
Klaipėdos centre aukcione siūloma įsigyti vieno kambario butą, kurio pradinė kaina gerokai mažesnė nei panašių būstų šioje miesto dalyje.
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Prie Rumpiškės ir Sausio 15-osios gatvių sankryžos esantis 19,5 kv. m ploto butas įvertintas 25,6 tūkst. eurų.
Skaičiuojant pagal kvadratinio metro kainą, ji siekia apie 1,3 tūkst. eurų. Tuo metu šioje miesto dalyje būstų kainos dažnai viršija 2 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.
Vis dėlto naujiesiems savininkams teks pasiruošti papildomoms išlaidoms. Iš skelbiamų nuotraukų matyti, kad butui reikalingas kapitalinis remontas, o gyvenimo sąlygos jame šiuo metu yra minimalios.
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Dar viena problema – 1936 metais statyto namo antrajame aukšte esančiame bute nėra įrengto šildymo.
Valstybei priklausantis būstas aukcione bus parduodamas liepos pradžioje.
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