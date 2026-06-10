Vilniečiams gerai pažįstamo prekybos centro nebeliks: teritorija keisis iš esmės

Fabijoniškių gyventojams gerai pažįstamoje vietoje jau pradėtas griauti gegužės 23 dieną uždarytas prekybos centras. Aktyvūs griovimo darbai turėtų trukti dar dvi–tris savaites, o vėliau prasidės naujų pastatų statybos. Pirmajame komplekso aukšte numatytos prekybos ir paslaugų erdvės, taip pat kavinės bei restoranai.
Kvartale veikiantis sporto klubas su baseinu išliks ir statybų metu.
Po rekonstrukcijos teritorijoje atsiras visą parą veiksianti galerija, kuri pakeis iki šiol gyventojų naudotą praėjimą link viešojo transporto stotelių. Pasak projekto vystytojų atstovės Eglės Krengauskės, teritorijos atnaujinimas turėtų pakeisti ilgus metus beveik nekitusią kvartalo išvaizdą.
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„Pati užaugau šio kvartalo kaimynystėje, todėl puikiai žinau jo privalumus – gerai išvystytą infrastruktūrą, ugdymo įstaigų artumą, viešąjį transportą ir žaliąsias erdves. Tačiau daugelis gyventojų sutiks, kad esami pastatai ir aplinka jau buvo pasenę.Tikimės, kad teritorijos konversija suteiks rajonui daugiau gyvybės ir naujų paslaugų“, – sako ji.
Rytinėje teritorijos dalyje, greta miško, bus įrengti vieno–keturių kambarių butai, kurių plotas sieks nuo 24 iki 76 kv. m.
Didžiąją pasiūlos dalį sudarys mažesni būstai, orientuoti į pirmojo būsto pirkėjus, tačiau numatyta ir didesnių trijų bei keturių kambarių butų.
Projekte taip pat bus įrengta bendro naudojimo terasa, vaikų žaidimų aikštelė, 70 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė bei sandėliukai gyventojams. Numatyta ir 16 dviejų aukštų butų su stogo terasomis. Į teritorijos pertvarkymą planuojama investuoti apie 17 mln. eurų.
Statybos leidimas projektui išduotas šių metų balandį.
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