„Darnu Group“ žengia į naują segmentą: 26 ha sklype vystys išskirtinį individualių namų rajoną, investuos 100 mln. eurų

Rajone bus statomi ne tik gyvenamieji namai, bet ir pilnai išplėtota infrastruktūra: nuo kelių, takų, apšvietimo ir apželdinimo, iki vaikų darželio, SPA centro su sporto klubu, aktyvaus laisvalaikio ir rekreacijos aikštyno, kavinės ir kitų reikalingų kasdienių paslaugų. Įmonė skaičiuoja, kad investicijos į projektą sieks apie 100 mln. eurų.
Anot „Darnu Group“ generalinės direktorės Sigitos Survilaitės, patrauklių sklypų individualių namų kvartalo plėtrai buvo dairomasi jau seniai.
„Ne vienerius metus stebėdami privačių namų rinką matome daug galimybių savo ilgametę patirtį nekilnojamojo turto projektų vystyme pritaikyti šiame segmente ir suformuoti naują privačių namų gyvenimo kokybės standartą. Tokio turto poreikį indikuoja ir mūsų pačių atliekami tyrimai – beveik 40 proc. Vilniaus ir jo rajono gyventojų per artimiausius trejus metus planuoja įsigyti būstą, o 54 proc. jų svarsto individualaus namo ar kotedžo įsigijimo galimybę“, – sako S. Survilaitė.
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S. Survilaitės teigimu, didžiąją dalį individualių namų ir kotedžų pasiūlos iki šiol sudarė pavieniai ir nedideli smulkių vystytojų projektai, neužtikrinantys vieningos koncepcijos, labai dažnu atveju – ir reikiamos susisiekimo bei socialinės infrastruktūros, o tai ilgainiui virto ne tik nepatogumais gyventojams, bet ir viso miesto problema.
„Todėl vystant „Nojų“ projektą, keliame sau tikslą sukurti tokią aplinką, kuri eliminuoja kompromisą tarp gyvenimo mieste ir namo privalumų bei keičia tokio tipo kvartalų koncepciją iš esmės – apima ne tik privačias gyvenamąsias erdves ir jų aplinką, bet ir pasižymi visais pilnavertiško gyvenimo atributais už namo ribų: išvystyta paslaugų, laisvalaikio, inžinerine ir susisiekimo infrastruktūra“, – teigia „Darnu Group“ generalinė direktorė.
Projekto vieta – iki šiol neišnaudotas potencialas
Šalia Mechanikų gatvės bendrovė įsigijo 26,4 ha sklypą, kuris pasižymi išraiškingu reljefu, jame esama miško plotų, kuriuos planuojama sutvarkyti ir paversti pasivaikščiojimo ir laisvalaikio vietomis. Netoliese driekiasi Panerių miško draustinis.
„Nojų“ projektą planuojama vystyti keturiais etapais bei pasiūlyti apie 270 būstų. Šiuo metu vyksta aktyvūs naujojo rajono projektavimo darbai. Pirmasis etapas su 86 būstais ir komercine bei laisvalaikio infrastruktūra pradės kilti jau kitų metų pradžioje, o jų rezervacijas planuojama pradėti dar šiemet.
Anot, S. Survilaitės, čia gyvens įvairių pomėgių, šeimyninės sudėties, amžiaus žmonės, todėl projekte numatyta daug skirtingos tipologijos namų: nuo nedidelių vieno arba dviejų aukštų kotedžų su mažais sklypeliais, įvairaus dydžio individualių namų su terasomis ir kiemais privačiam poilsiui iki išskirtinių, erdviuose sklypuose kuriamų namų su galimybe turėti nuosavą baseiną, SPA zonas namie, lauko valgomąjį ar erdvės kitiems asmeniniams sumanymams įgyvendinti.
Siekiant užtikrinti gyventojų patogumą, rajone bus kuriamas rajono centras su aktyviomis ir pasyviomis laisvalaikio zonomis tiek vaikams, tiek suaugusiems, parkeliais, kvartale numatyta net keletas vaikų žaidimų aikštelių, vandens telkinys, privatus kvartalo SPA centras su sporto klubu, vaikų darželis, bendruomenės centras rajono renginiams, kavinė ir kitos kasdienės paslaugos.
Kaip ir kituose bendrovės projektuose, didelis dėmesys bus skiriamas tiek privačių, tiek viešųjų erdvių apželdinimo sprendimams, moderniai pastatų architektūrai, atliksiančiai ne tik estetinę funkciją, bet ir praktiškai formuosiančią darnią rajono bendruomenės kasdienybę.
„Pietinė miesto dalis turi milžinišką, iki šiol neišnaudotą potencialą. Šioje miesto dalyje visai netoli būsimo „Nojų“ rajono, mūsų taip pat planuojamas kitas, 71 ha teritorijoje vystomas „Launagių“ rajonas – pasižymės itin stipriai išplėtota poilsio ir paslaugų infrastruktūra, kuri kurs pridėtinę vertę ne tik mūsų abiejų projektų naujakuriams, bet ir leis patenkinti bene visos pietinės miesto dalies gyventojų poreikius bei kilstels gyvenimo kokybės kartelę smarkiai į viršų“ – pažymi S. Survilaitė.